El goteo de pateras que no cesa

El rescate de los últimos 50 inmigrantes a bordo de una patera en Benajarafe -la tercera interceptada desde el pasado 1 de enero- eleva a 154 el número de personas irregulares que han llegado a las costas de Málaga en este 2017. El total registrado hasta ahora equivale prácticamente a la cifra con la que se saldó el pasado 2015, cuando, según los datos aportados por Cruz Roja, arribaron 186 extranjeros. Solo un año después, el fenómeno alcanzaba su cota máxima y cerraba con 787. El goteo no cesa.

Pero no solo las estadísticas están suscitando el debate. También el hecho de que los ocupantes de tres pateras rescatadas en cinco días hayan quedado libres como consecuencia de la saturación de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES), al punto de que se cuestione el trato discriminatorio que se les está otorgando a quienes permanecen allí, además de si se está reduciendo el control en los puntos de salida desde Marruecos.

Ya el pasado 6 de septiembre, según explicó ayer el responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados, Guillermo Jiménez, más de medio centenar de inmigrantes fueron puestos en libertad por el colapso de estos centros, donde pueden estar hasta un máximo de 60 días. "Nunca antes había pasado esto con tantas pateras seguidas. El efecto llamada realmente se va a dar", apostilló el letrado. En diciembre, sin embargo, el juzgado dictó prorrogar por 15 días el internamiento de entre el 70 y el 80% del grupo que entonces había sido interceptado.

La oleada de subsaharianos viene también determinada por el tipo de embarcación que ahora parece predominar. "Antes viajaban en botes pequeños, con 6, 8 ó 15 personas. El año pasado, hubo uno de 17 en abril, otro de 26 en julio y de 21 un mes después. En octubre llegó también uno de 12, pero el resto han sido con 52 inmigrantes y son estas cifras con las que nos seguimos moviendo. Algo ha cambiado", detalló el representante del turno de oficio.

En este último caso, el servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía recibió poco antes de las 8:30 el aviso de la llegada de una embarcación con 50 personas a la costa de Benajaraje, en Vélez-Málaga, a la altura del kilómetro 261 de la carretera N-340. Del total de extranjeros, que viajaban en una embarcación tipo zodiac, sin motor, una mujer que está embarazada tuvo que ser trasladada al Hospital Comarcal de la Axarquía. Dos personas fueron además atendidas por hipotermia y cuatro como consecuencia de heridas abrasivas.

La previsión que ayer manejaban las fuentes consultadas es que todos ellos quedarán en libertad, de manera que no se agotará el plazo máximo de 72 horas que pueden permanecer bajo custodia policial. Las mujeres, de hecho, ya se encuentran acogidas por Cruz Roja y será en los próximos días cuando sean realojadas en distintos centros.

Durante esta semana, también la Comisaría provincial se ha visto colmada ante la llegada de los 104 inmigrantes que desde Año Nuevo fueron interceptados en dos pateras. Tanto ha sido así que, según ha podido saber este periódico, se les reubicó en el polideportivo, convertido en un improvisado calabozo. Cruz Roja y Accem se encargaron el miércoles de su traslado a centros de acogida y a hostales de distintos puntos de la geografía. Tienen así garantizados de forma temporal el alojamiento y la manutención.

La idea es conocer a través de entrevistas individuales las circunstancias de cada uno de los ocupantes de estas embarcaciones y saber si cuentan con redes de apoyo en otras zonas de la península para así facilitarles su desplazamiento a través de familiares o amigos. Paralelamente, Cruz Roja reclama la creación de un espacio en el puerto para poder atender a estos grupos una vez que son trasladados por Salvamento Marítimo. "Tenemos que prestar asistencia en tiendas de campañas. No hay dependencias de enfermería para hacer una primera cura o intervenir si hay alguna dolencia o patología", criticó el responsable en Málaga, Samuel Linares.

Por su parte, la presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero, insistió en el cierre de los centros de internamiento, ya que, destacó, este colectivo "no comete ningún delito sino una infracción administrativa". "Se adopta una medida muy restrictiva cuando se se sabe que van a tener que dejarlos en libertad. En muchos casos, son inexpulsables. La administración debería buscar otros recursos para estar preparados", aseveró la portavoz, quien considera que se les debe acoger en centros y no privarles de libertad. "El hecho de que se pongan trabas para que vengan no quiere decir que haya menos inmigración", subrayó.