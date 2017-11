Los graduados en Secundaria aumentan en el barrio olvidado

En junio de 2015 tan sólo 26 personas de Los Asperones contaban con el graduado en Secundaria. De ellos, demasiado pocos habían continuado sus estudios más allá de la ESO. Caco estaba sacándose el Bachillerato y Rocío tenía el honor de ostentar el mayor título obtenido en Los Asperones hasta el momento, un Grado Superior en Jardín de Infancia. El 80% de esas insignias que inauguraron el Mural de las Estrellas ideado por los docentes del colegio María de la O fueron conseguidas por jóvenes o adultos en los dos últimos años, algo que ya entonces hablaba del esfuerzo de la comunidad educativa por promover la continuidad en el sistema. Esa labor persistente, de goteo continuo, ha seguido y dos años después se volverán a colocar en la pared los nombres de 17 titulados. Entre ellos estará la placa de Bruce Lee, el primer universitario de Los Asperones en sus treinta años de existencia.

"Aquí hay algunos niños que son máquinas y sí están estudiando, porque tienen potencial, pero son los menos", comenta José Francisco Gómez Heredia. Y añade que otro hándicap es "que, en muchas ocasiones, tienes que ayudar a tus padres y no puedes ir a clase". Es el caso de uno de sus amigos, un gran estudiante de Mecánica que tuvo que quitarse del instituto para ir a la chatarra con su padre. "Y le gustaba mucho, pero no pudo seguir", afirma el estudiante al tiempo que subraya que "aquí un Grado Medio de FP está bastante bien".

Para Jose también es una cuestión de falta de referentes paternos. "Muchos se pasan la vida viendo a sus padres en la cárcel, son gente que no tiene recursos y que tiene que tirar de sus hijos para poder sacar algo de dinero, no se tienen aquí las mismas oportunidades que fuera", apunta el joven universitario. También sentencia. "No te tienes que ir al tercer mundo para ver pobreza, aquí hay mucha". Y en un contexto con tantas necesidades básicas sin cubrir, si no ven en los estudios una solución eficaz y rápida a sus problemas, los progenitores no suelen inculcar a sus hijos la importancia de su formación. "Ahora los padres apoyan más a sus hijos, antes veían en el colegio como una pérdida de tiempo", decía Caco hace un par de años cuando cursaba segundo de Bachillerato con las miras puestas e opositar o en continuar en la FP.

Para promover este cambio han estado trabajando de forma incansable maestros, voluntarios, asociaciones e instituciones en Los Asperones durante estas tres décadas. Patxi Velasco, el director del CEIP María de la O, ya educa a los hijos de sus primeros alumnos y a todos intenta inculcar que la escuela es una herramienta básica para su futuro. De ahí que un mosaico rinda homenaje al esfuerzo y pretenda cundir ejemplo. Aunque tanto él como los que trabajan allí a diario la solución para estas familias pasa por el desmantelamiento del barrio y su inserción en la sociedad.