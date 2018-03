Dislexia: Esa gran desconocida

Si la lectura se convierte en un problema, la escritura no lo es menos. "Escriben en espejo, con letras y palabras invertidas, no separan las palabras con espacios y abundan las faltas de ortografía", señala la presidenta de Dismálaga. Como "no tienen la inteligencia afectada, empiezan a tirar de otras habilidades como la memoria", agrega Criado. También apuntan que "no todos tienen las mismas características, no hay un modelo de diagnóstico" de ahí la dificultad de su localización. Eso sí, muchos se asemejan en invertir el triple de horas en el estudio para obtener malas notas como resultado.

Isabel Muñoz es su madre y la presidenta de la Asociación Dislexia Málaga, Dismálaga, creada hace un año para la atención a las familias. "Falta muchísima información y formación del profesorado, de orientadores y padres, de todos, y actualmente lo más peligroso de la dislexia es que no esté diagnosticada", explica Muñoz. Según los estudios que maneja la entidad, el 10% de la población puede tener dislexia pero "no sabemos cuántos están diagnosticados". Lo que sí se conoce también es que cuatro de cada diez fracasos escolares se deben a esta afección.

Adaptaciones ordinarias que facilitan su día a día

El orientador del centro educativo, el logopeda o el psicólogo son los profesionales que realizan las pruebas diagnósticas. "Estos niños no necesitan adaptación curricular significativa, con ellos aplicamos adaptaciones ordinarias dentro del aula que le permitan acceso al conocimiento, como exámenes orales, ofrecerles más tiempo para los exámenes o no copiar enunciados, por ejemplo", explica el orientador Mario Criado. Permitirle un mayor uso de la imagen que de la escritura, trabajar el idioma de forma oral, ralentizar el ritmo de la clase, no tenerles en cuenta las faltas de ortografía o no ponerles a leer en público son sencillas pautas que mejoran la vida en el aula de un disléxico. Las libretas de estos alumnos suelen ser reveladoras. No terminar las palabras, invertir las letras o errar en la ortografía son comunes. El hemisferio izquierdo del cerebro, el del lenguaje escrito y hablado, la habilidad científica y numérica es "su lado no tan bueno", como dicen en la entidad. Sin embargo, suelen ser curiosos, creativos, imaginativos e intuitivos.