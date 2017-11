Los grandes generadores de la riqueza en Málaga

El turismo generó un impacto económico en la provincia de Málaga el año pasado de 11.100 millones de euros, algo más de un tercio del Producto Interior Bruto local, según las estimaciones realizadas por Turismo Costa del Sol. Ese dinero, básico para el desarrollo de esta zona tanto de forma directa como indirecta, se obtiene gracias a la llegada de millones de turistas españoles y de otros puntos del mundo que, pese a la enorme competencia existente, eligen Málaga como destino para disfrutar y gastar sus ahorros. Los turistas son, por tanto, los grandes generadores de riqueza, pues su estancia aquí es lo que motiva que haya hoteles, restaurantes, comercios, etcétera con sus respectivos empleados, que a su vez también gastan y consumen generando nuevas iniciativas empresariales. La posición geográfica de Málaga le ha permitido tener un clima envidiable durante todo el año, pero eso no tiene mérito porque es algo natural. Sin embargo, el desarrollo de una gran industria turística en la Costa del Sol gracias a ese activo climático sí ha sido un arduo trabajo de numerosos empresarios, trabajadores y representantes institucionales en los últimos 60 años que ha conseguido estos frutos.

¿De dónde vienen los turistas que están impulsando a Málaga? La mayoría son españoles y muchos de ellos son de otras provincias andaluzas o de Madrid, entre otras. Basta con ver el nivel de ocupación del AVE para comprobarlo. Entre enero y septiembre se han alojado en los hoteles y apartamentos turísticos de Málaga 1,8 millones de turistas españoles, siendo el mercado líder con mucha diferencia. Si se analizan las estadísticas oficiales de Turismo Costa del Sol se puede apreciar que en los nueve primeros meses de este año ha habido un descenso del 3,2%, pero eso no quiere decir necesariamente que estén viniendo menos turistas españoles a Málaga sino simplemente que este año ha habido 59.054 españoles menos en hoteles y apartamentos turísticos. Se han puesto de moda las viviendas de uso turístico y es una fórmula escogida por numerosos turistas. No hay una estimación oficial sobre el índice de ocupación de estas viviendas, pero resulta obvio que están siendo utilizadas por miles de viajeros que no son contabilizados. De hecho, ya hay municipios en los que la oferta de viviendas en alquiler en plataformas como Airbnb o Homeaway es mayor que la de plazas hoteleras.

Los británicos llegan a Málaga sobre todo de Londres, Manchester, Birmingham y Bristol

Después de los españoles, los turistas más fáciles de ver en la Costa del Sol son los británicos. Son un público fiel que venera la oferta de sol y playa y la gastronomía a un precio asequible, pues la libra ha sido tradicionalmente una de las monedas más altas. Con la victoria del Brexit se ha devaluado, pero aún así una libra sigue teniendo más valor que un euro. Entre enero y septiembre ha habido un millón de británicos pernoctando en los hoteles y apartamentos turísticos de la provincia, lo que representó un crecimiento del 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Un millón en los hoteles, pero al aeropuerto de Málaga llegaron en los nueve primeros meses del año 2,44 millones de británicos, un 10,9% más. La explicación está clara. Vienen varias veces en el año y muchos de ellos se alojan en sus propias viviendas, en casas alquiladas o de amigos. No es de extrañar porque Reino Unido es un país habitualmente lluvioso y de bajas temperaturas y sus ciudadanos pueden viajar a Málaga en vuelo directo desde casi una quincena de ciudades, hasta el punto que el aeropuerto malagueño es uno de los tres primeros en Europa con mayor número de conexiones con Reino Unido. Desde donde más británicos llegan a la Costa del Sol es de Londres, Manchester, Birmingham, Bristol y Nottingham. El Brexit, por ahora, no solo no está causando estragos sino que el turismo británico sigue fuerte en Málaga y, tal y como señalaron los touroperadores en la pasada World Travel Market celebrada a principios de mes en Londres, hay perspectivas de crecimiento para 2018. La negociación del Brexit, no obstante, culmina a principios de 2019 y será ahí cuando habrá que ver en qué condiciones queda el residente británico en España y el turista que quiera viajar aquí.

Españoles y británicos son los dos grandes mercados y, posteriormente, hay un gran ramillete de nacionalidades. El podio lo cierra el mercado alemán, que entre enero y septiembre movilizó a los hoteles y apartamentos turísticos de Málaga a un total de 273.933 viajeros, un 10,3% más. El germano es un habitual de Baleares, pero también le gusta visitar otros lugares donde estar en la playa, disfrutar de la gastronomía, la naturaleza o la oferta cultural. Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Estados Unidos, Bélgica y Suecia completan la lista de los diez primeros mercados de origen de los turistas que apuestan por la Costa del Sol.

El caso de Estados Unidos es llamativo porque, pese a la distancia, ocupa el octavo puesto con 116.434 turistas alojados este año, un 15% más. También llama la atención, por ejemplo, que Portugal, el país vecino, no esté entre los 16 primeros puestos que publica el Boletín de Coyuntura Turística de Turismo Costa del Sol. Ese listado lo cierra Rusia, un mercado en el que Málaga tiene especial interés por su poder adquisitivo pero que sufre vaivenes por su situación política. Entre enero y septiembre hubo 44.533 rusos en los hoteles malagueños, un 13,7% más, y se quiere aumentar gracias a los vuelos directos desde Málaga a Moscú.