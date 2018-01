El pico de la gripe se espera en la provincia para la próxima semana

Taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, no compartir pañuelos, lavarse las manos con frecuencia y ventilar los espacios. Conviene tener en cuenta estas recomendaciones porque la próxima semana se espera el pico máximo de la gripe. "Estimamos que el pico puede producirse a finales de enero o principios de febrero y que luego empiece a bajar". Así lo avanzó ayer la responsable de Salud Pública de la Delegación, Yolanda González.

Los casos comenzaron a aumentar de forma más significativa desde el pasado 8 de enero. "Es cierto que este invierno hay más gripe que el año pasado, pero porque en las dos temporadas anteriores [2015-2016 y 2016-2017] la incidencia fue bajísima", aclaró González. Aunque los procesos víricos típicos invernales dan en los últimos días más trabajo a los servicios sanitarios y que el Hospital Regional tuvo que habilitar incluso a principios de la semana una tercera Observación en Urgencias para atender el aumento de la demanda, lo cierto es que las estadísticas no recogen una situación preocupante en Málaga. Al contrario.

De hecho, en la provincia de Málaga la tasa acumulada desde que comenzó la presente temporada de gripe el otoño pasado es de 599 casos por 100.000 habitantes. Menos de la mitad que la registrada en la comunidad autónoma que desde entonces es de 1.074.

La tasa correspondiente a la semana que va desde el 15 al 21 de enero -los últimos datos disponibles- recogen también una menor tasa de gripe en la provincia que en el resto de la región. Exactamente 131 casos por 100.000 habitantes frente a 189 registrados de media en Andalucía. "Esperamos que la incidencia en Málaga sea muy moderada, igual que en Andalucía donde también está siendo moderada", insistió la responsable de Salud Pública.

"Ahora estamos en un año normal con incidencia baja, por debajo de la media de la comunidad autónoma. Lo que pasa es que llama la atención porque las dos temporadas anteriores fueron anormalmente bajas", recalcó González. Este año la vacuna ha sido un poco menos eficaz que otros años porque no incluye un virus -el yamagata- que cuando se elaboraron las dosis no circulaba mucho, pero que ahora está siendo más frecuente.

Sin embargo, desde la Delegación de Salud se precisaba que esa repercusión es minoritaria ya que de las personas que han sufrido la gripe, sólo el 6% estaban vacunadas. Es decir, que la inmunización ha sido eficaz en el 94% de los casos. "La conclusión es que mayoritariamente la vacuna sigue siendo efectiva", aseguró la responsable de Salud Pública de la Delegación.

Los niños están entre los más afectados por la gripe. La razón es que -salvo por recomendación de su pediatra- en este tramo de edad no se administra la vacuna y por lo tanto no están protegidos. Y como su sistema inmunitario no ha tenido tanto contacto con los virus como ocurre con los adultos, son más vulnerables a esta patología.

Entre las diferentes medidas de prevención, González hacía hincapié en "ventilar los espacios unos 10 minutos. Basta con abrir las aulas, los despachos y las habitaciones durante ese tiempo para que se renueve el aire", explicó. Además, se aconseja taparse la boca y la nariz al estornudar y lavarse las manos con frecuencia porque el virus de la gripe se contagia a través de las gotitas expulsadas al hablar, toser o estornudar o al tocar objetos que han estado en contacto con los gérmenes. La gripe es una patología banal, pero que en casos extremos puede tener complicaciones mortales. Los médicos siempre recuerdan que al estar provocada por un virus no debe ser tratada con antibióticos.

Este año, la campaña de vacunación contra esta patología se inició a finales de octubre. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha administrado de forma gratuita unas 214.000 dosis en la provincia. Esta inmunización está prevista para las personas de riesgo que son los mayores de 65 años, los pacientes con varias patologías o con enfermedades crónicas, las embarazadas, inmunodeprimidos, así como los servidores públicos comunitarios como policías, bomberos, trabajadores de prisiones y personal de centro sanitarios, entre otros.