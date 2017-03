Casi 600 guarderías se acogerán al nuevo modelo de financiación de la Junta

Continúa la batalla por el nuevo decreto que regula las guarderías. Mientras que varios titulares de estos centros de convenio, sindicatos y padres se manifestaban ayer ante la Consejería de Educación, en una protesta convocada por la patronal Escuelas Infantiles Unidas, para exigir la retirada de la normativa, la Junta defendía los cambios introducidos al entender que se beneficiarán más familias de las bonificaciones y podrán acogerse hasta 600 guarderías en toda Andalucía a las ayudas.

La Consejería de Educación asegura que se trata de un "modelo abierto" en el que podrá participar "cualquier empresa o centro autorizado". Las previsiones apuntan a que se puedan incorporar a dicho sistema más de 600 escuelas infantiles, que se sumarían a los que ya mantienen el convenio. Educación incide en que el nuevo modelo incluye un sistema de ayudas a las familias "mas justo". Destaca que "se ajusta para las familias con más ingresos, lo que permitirá llegar a más familias con mayores necesidades económicas". En todo caso, se mantienen los criterios para otorgar las bonificaciones: la renta per cápita.

Respecto a la escolarización, la consejería aclara que los niños que no hubieran alcanzado el 1 de septiembre las 16 semanas (edad mínima para entrar en estos centros) podarán solicitar la ayuda, lo que supone un cambio respecto al borrador primitivo del decreto, que no contemplaba tal posibilidad. Por su parte, la Plataforma de Centros Infantiles sin Convenio, que respalda a la Junta con el nuevo decreto, asegura que "las familias no están siendo bien informadas" ante la alerta que se ha suscitado. Critican que las patronales convocantes de la manifestación hayan pedido que el precio de la plaza pública suba a 302 euros, solicitud denegada por la Junta, que mantendrá el tope en los 278,90 y un mínimo aún por fijar.