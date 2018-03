Dos guardias civiles tendrán que declarar por el caso de los colombianos

El caso del crimen de dos ciudadanos colombianos en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre el 25 de abril del 2009 podría dar un giro inesperado en los próximos días tras las nuevas pruebas ordenadas por la jueza que lleva la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga. Entre estas pruebas solicitadas por la jueza figura la reconstrucción del doble crimen a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, una unidad puntera a nivel nacional, así como que se tome declaración en calidad de testigos de dos altos mandos de la Benemérita. Se trata del ex jefe de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil en Málaga, Valentín Fernández, condenado a diez años de cárcel por dos delitos de tráfico de estupefacientes al permitir la entrada de varios alijos a España, en el denominado caso EDOA, así como la del comandante Manuel Juan Martín, absuelto en ese mismo caso y que llevó la investigación del caso de los dos ciudadanos colombianos abatidos en la finca de Alhaurín a manos de su dueño, Manuel Alonso Herrero. Este último está siendo investigado por el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga por la muerte de su ex mujer, Lucía Garrido, ocurrida un año antes en esa misma finca.

Reapertura del caso Lucía Garrido

Las nuevas diligencias en el caso del doble crimen de los ciudadanos colombianos se suceden a la decisión que adoptó en febrero pasado el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga de mantener el procesamiento contra Manuel Alonso y otras cuatro personas en el juicio por la muerte de su ex mujer Lucía Garrido, ocurrido el 30 de abril del 2008. El juez tomó la decisión tras escuchar a la acusación particular, en representación de la familia de la mujer, que pidió mantener al ex marido en la causa al acusarle de los delitos de malos tratos habituales y asesinato, en este caso como inductor. La Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de lo actuado respecto al ex marido, pese a que en su exposición ante el juez se apunta que la mujer había sido testigo de actividades ilícitas que se practicaban dentro de la finca y se relataba la vinculación de su ex marido con el narcotráfico. La Fiscalía considera que los hechos constituyen los delitos de asesinato y de allanamiento de morada, así como de una falta de hurto, achacando éstos a uno de los imputados como autor directo y a otro como autor intelectual; aunque pidió el sobreseimiento de lo actuado respecto a los otros tres.