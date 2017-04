¿Qué hay que hacer si se incendia su casa?

El trágico incendio que ocurrió el pasado lunes en una vivienda en una octava planta de un edificio en Ciudad Jardín, que terminó con la vida de un hombre de 50 años y varios heridos leves, dejó dos cosas claras. La primera es que los bomberos de la capital no tienen la escala necesaria para poder hacer rescates por las terrazas por encima de una octava planta. Hay un brazo articulado de 42 metros que lleva estropeado desde finales de 2015 y, tras el siniestro, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha comprometido esta semana a invertir el dinero necesario para arreglarlo este año. La segunda es que los ciudadanos, en general, no tienen ni idea de qué hay que hacer en caso de incendio en su vivienda o su bloque. Lo primero que pasa por la cabeza es salir corriendo a la calle, pero según los bomberos eso es lo último que se debe hacer si el incendio no se ha producido en su piso, sino en el de algún vecino. Lo ideal en esos casos es permanecer en el interior de la vivienda y esperar al rescate de los bomberos. Si hay humo, hay que poner unas toallas o trapos húmedos en las ranuras de las puertas para evitar que entre más, buscar una habitación lo más alejada posible y hacerse ver, para que los bomberos puedan localizarlos.

"Si, por ejemplo, se quema una vivienda en una cuarta planta y la gente sale, hay que tener en cuenta que el humo y las calorías suben hacia arriba, por lo que muchas veces hemos sacado a gente que se estaba asfixiando y que no habría tenido problemas si se hubiera quedado en su casa", explica Juan Gálvez, sargento de bomberos. A eso hay que añadirle que, en plena tensión, si hay personas corriendo por los pasillos y las escaleras es más fácil que se produzcan accidentes, dificultando las tareas de rescate de los bomberos. El pasado lunes hubo una veintena de vecinos que se fueron corriendo hacia la azotea del edificio. Si la puerta que daba acceso a la azotea hubiera estado cerrada o bloqueada, esos vecinos se habrían quedado atrapados y la tragedia podría haber sido mayúscula.

Gálvez indica que "los bomberos no tardamos más de tres o cuatro minutos en llegar al lugar y cualquier puerta, por muy mala que sea, tiene como mínimo un RF 30, que impide que las llamas atraviesen de un lugar a otro durante 30 minutos". Mientras tanto, si entra humo, toallas húmedas en el suelo.

Los bomberos tienen una asociación llamada El Escalín y hacen continuas campañas preventivas. Esta semana, por ejemplo, se han reunido con varias asociaciones de vecinos para explicarles qué hacer en caso de incendio y hasta en varias comunidades se han colgado grandes carteles en los tablones comunes con información como el que se puede apreciar en la fotografía. No sobrecargar los enchufes, no hacer chapuzas eléctricas, no fumar en la cama, no tirar colillas encendidas a la papelera, o no salir de la vivienda dejando la comida en el fuego son varios de los consejos, entre otros, que dan los bomberos.

La muerte del vecino de Ciudad Jardín, lamentablemente, no se puede reparar. Pero este incendio ha apremiado al Ayuntamiento para arreglar el brazo articulado y ha despertado una mayor concienciación ciudadana, algo que puede evitar que fallezcan más personas en el futuro.