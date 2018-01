Dos hermanos muertos y un herido grave en una reyerta múltiple en Coín

Dantesco fue ayer el panorama vivido durante horas en la barriada La Fuensanta, del municipio malagueño de Coín. En este núcleo de viviendas sociales se inició pasadas las 17:00 una multitudinaria reyerta que, al cierre de esta edición, se saldó con dos fallecidos por arma blanca y dos heridos graves trasladados al Hospital Regional de Málaga y al Clínico, uno de ellos en estado crítico. Una pelea entre dos familias de la zona fue el desencadenante de la batalla campal que necesitó de la intervención de entre 40 y 45 efectivos de la Guardia Civil, según fuentes municipales, además de las unidades de la Policía Local y del Consorcio de Bomberos, ya que se produjeron también tres conatos de incendio en vehículos. Los dos varones muertos eran hermanos, confimó la Policía Local. También son hombres y de nacionalidad española los heridos hospitalizados. Anoche aún no se había procedido a ninguna detención.

El cuerpo de uno de los fallecidos fue trasladado al centro de salud de Coín y se produjo una riña cuando su familia quiso llevarse el cadáver, según explicaron fuentes de la Guardia Civil, por lo que el ambulatorio tuvo que ser cerrado y las urgencias correspondientes derivadas al Hospital del Guadalhorce, según relataron otras fuentes. Horas después se procedió al traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense de Málaga para la práctica de la autopsia. La Guardia Civil requirió igualmente la presencia del Consorcio Provincial de Bomberos una vez que se inició la pelea, como medida preventiva. Y más tarde volvió a requerir efectivos por tres conatos de incendio en vehículos. Finalmente, los propios agentes de la Benemérita consiguieron apagar las llamas con extintores, aunque la dotación desplazada continuó en la zona para garantizar la seguridad en caso de un nuevo conato.

"Se vive una calma tensa en la zona", explicaban anoche desde la Guardia Civil horas después del inicio del suceso y tras el restablecimiento del orden en el barrio. "Hay activadas varias unidades de la Comandancia de Málaga porque lo que se necesita en estos momentos es que no se vuelvan a producir reyertas", agregaron desde la Benemérita. También apuntaron que "cuando se restablezca el orden se iniciará la investigación, que seguro que dará frutos, pero ahora lo más importante es que no se vuelva a reactivar la violencia". Además precisaron que se han activado todas las unidades de la Guardia Civil disponibles en el valle del Guadalhorce y la unidad de Seguridad Ciudadana de Málaga con base en Torremolinos.

La batalla campal producida entre los clanes mantuvo en jaque a todo este vecindario que se encuentra a las afueras del pueblo. Pero el miedo se extendió al resto de la localidad, donde se vaciaron las calles más aún con la llegada de la noche. El alcalde del municipio, Fernando Fernández, se mostró consternado por los acontecimientos y preocupado por la gravedad de una situación que nunca antes había vivido la localidad de Coín. "La Guardia civil a parte de controlar la situación lo que está procurando es que no haya otros brotes de delito, tienen un papel muy complicado, la verdad", consideró anoche el alcalde, al tiempo que afirmó que, por el momento, la "cosa está controlada". A primera hora de hoy el equipo de gobierno municipal ha convocado una reunión "para evaluar los acontecimientos y estudiar las medidas que vamos a tomar y si seguimos o no adelante con la cabalgata de Reyes en caso de que no tuviese que ser suspendida por la lluvia".

En cuanto a la investigación, el alcalde aseguró que es la Guardia Civil la que se hace cargo y la que tendrá que determinar los participantes en la reyerta y los culpables de sendos crímenes. Según informaron al alcalde en la multitudinaria pelea no hubo armas de fuego y todas las heridas fueron producidas por apuñalamientos. "La primera noticia que tuve fue poco antes de las 18:00. Me llamó el jefe de la Policía para decirme que había habido un fallecido por arma blanca", relató Fernando Fernández. A partir de ahí se magnificaron los hechos y algunos de los participantes se atrincheraron en sus viviendas o se escondieron por miedo a las represalias del otro clan.