El híbrido coge color y el eléctrico no tira

El gasolina y el diésel son los dos grandes amos del mercado automovilístico, pero no son las únicas opciones disponibles. Se tiende cada vez más a reducir el consumo de combustible, emitir menos contaminación y ser más sostenibles y cualquier ciudadano tiene una amplia baraja de motores para elegir: desde completamente eléctrico hasta híbrido, pasando por el gas.

Los que realmente están teniendo tirón son los híbridos y, más concretamente, los que combinan un motor de gasolina con otro eléctrico. En 2016 se vendieron 881 vehículos de ese tipo en Málaga (un 42% más), en 2017 casi se duplicó hasta las 1.686 unidades y solo entre enero y abril de 2018 ya se han matriculado 654 turismos y todo terrenos de esta tipología, un 25% más, según los datos de la patronal Faconauto. La combinación de diésel y eléctrico no interesa a nadie (en 2016 y 2017 solo se vendieron seis coches así en Málaga y este año no se ha matriculado ninguno), mientras que sí se han comercializado setenta vehículos híbridos de gasolina y gas en el primer cuatrimestre de 2018, un 677% más, y 14 híbridos de gasolina y eléctricos enchufables, un 26% menos.

"El híbrido va a crecer de forma exponencial en los próximos años de forma clara", afirma Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, quien subraya que habrá "una explosión tecnológica" en el mundo del motor a corto y medio plazo. Juan Peña, gerente de Garum Motor, explica que "las soluciones híbridas consiguen menos emisiones y abaratas el consumo, aunque pagas más por el coche" y recalca que en el caso de los híbridos enchufables "son muy caros porque se necesita que la tecnología madure más".

Carlos Castilla, jefe de ventas de Tahermo, hace hincapié en el aumento del interés en los vehículos que combinan gasolina y gas. "Antes no preguntaba nadie y ahora sí. El coche es más barato, las prestaciones son muy buenas, consume menos, hay ya dos o tres estaciones de servicio en la capital y lo están comprando mucho las autoescuelas y los taxistas, que son los que más entienden de consumo", apunta.

El que no remonta, pese a que ya hay varios modelos en el mercado, es el coche eléctrico. Entre enero y abril apenas se han vendido 26 unidades en Málaga. Es un 225% más pero, según señala Castilla, "es irrisorio". Este experto justifica ese escaso interés de los clientes en la falta de subvenciones, en su precio elevado y en el mantenimiento. "Un coche eléctrico no es barato y tiene el problema de la autonomía. Si pones el aire acondicionado merma mucho. Hasta que no tenga más autonomía y un precio más asequible no va a despuntar", vaticina Peña.