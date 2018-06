Una historia vertical

La primera vez que me preguntaron si cojeaba del pie romántico respondí que no, pero era mentira. Tan romántico soy que cada vez que me asomo a la playa, aunque sea ahí en Pedregalejo, imagino a Ulises partiendo de Troya de regreso a su añorada Ítaca, al Eneas refugiado que acabaría preso de los brazos de Dido en Cartago antes de fundar Roma, a tanta gente que a lo largo de los siglos se ha hecho a la mar en busca de lo desconocido, igual que los exploradores espaciales de Stanislaw Lem y Arthur C. Clarke. Del mismo modo, cuando a fui a Nueva York por primera vez y puse el pie en Manhattan entendí a Spiderman: me pareció lógico y consecuente que un señor llamado Stan Lee imaginara un trepamuros que triscara por allí como consecuencia lógica del paisaje urbano. Las mitologías en un lado y otro son diferentes, claro, y obedecen a la relación de la especie con su entorno, sobre todo a la hora de poner en un peso de la balanza lo conocido y en el otro lo por conocer. Por eso, transformar un ecosistema en otro no es sencillo, porque implica modificar esa relación y, por tanto, la misma identidad de los habitantes del lugar (otra cosa es el crecimiento normal de las poblaciones, que, si bien inevitablemente afecta al medio ambiente, no tiene por qué entrañar un cambio de ecosistema o, si lo prefieren, de paradigma urbano). Viene todo esto a cuento porque parece que Málaga se encuentra en disposición de modificar su identidad de forma vertiginosa, o al menos ésa es la aspiración del poder político y los impulsores de la construcción. En un reciente encuentro celebrado con promotores y arquitectos para Málaga Hoy, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, afirmaba que la ciudad tiene que "perder el miedo a crecer en vertical" e insistió en la idoneidad del modelo en altura tanto para viviendas como para oficinas, en plan city, a tenor de la evidencia de que la ciudad carece de suelo para crecer de otra manera. Incluso, para animar a los posibles reticentes, dio Pomares por sentada la aceptación popular del invento con la convicción de que "cuando las dos primeras torres estén levantadas, todos los barrios van a querer tener una". No sé yo si un rascacielos es justo lo que más desean los vecinos de Carranque o de Cortijo Alto, por no hablar de La Corta, pero no menos reveladora fue la postura del decano de los arquitectos malagueños, Francisco Sarabia, cuando recordó que la construcción en altura había sido la medida más eficaz para paliar la falta de suelo en ciudades como Nueva York, Chicago, Tokyo, París o Londres.

Y, bueno, podría añadir un pequeño matiz a la cuestión: Málaga no es ni puede ser una megápolis habitada por millones de personas. Poner como referentes a Nueva York y Tokyo no sólo es contraproducente, es peligroso. Por supuesto que Málaga debe y puede crecer en altura, pero como lo han hecho otras muchas ciudades europeas con las que sí caben comparaciones más realistas: de manera equilibrada, razonada y, sobre todo, con la intención de solucionar problemas. Cuando Pomares habla de torres en todos los barrios imagino una ciudad agujereada en todas sus estrías y, la verdad, me da un pelín de repelús. Al cabo, ¿qué se pretende aquí? ¿Empezar a construir rascacielos para convertir Málaga en una city hipotética que no es factible ni por su trazado ni por su fisonomía? ¿Se trata de alzar torres para saciar ciertos sueños de grandeza con tal de que Málaga parezca menos pobretona, menos de segunda? ¿O vamos a construir en altura para paliar los problemas de la vivienda, para conseguir que deje de ser directamente imposible encontrar un alquiler en la ciudad y para evitar que las familias se marchen a vivir a Cártama o a Benagalbón? ¿Levantaremos edificios más elevados donde resulte conveniente hacerlo, o nos dejaremos guiar por la insaciabilidad cateta para al fin destruir el poco patrimonio urbano que nos queda? ¿Es la torre del Puerto el modelo a seguir, o podríamos, por una vez, tomárnoslo en serio? Insisto, hay otros modelos disponibles en Europa. Pero, ay, no traen a Spiderman.