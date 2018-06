El hito de los mil trasplantes hepáticos

El 14 de marzo de 1997 se hizo en el Hospital Regional el primer trasplante de hígado. Han pasado 21 años y el centro sanitario está a punto de alcanzar la cifra de mil de estas intervenciones. Va por 997. "Estamos muy satisfechos porque todo el hospital se beneficia. Es un programa que mejora al sistema sanitario en su conjunto. Los trasplantes hepáticos no sólo son algo bueno para el paciente trasplantado sino que suponen un conocimiento del que se benefician todos los demás enfermos", argumenta el responsable de la Unidad de Cirugía General y Digestiva, Julio Santoyo.

Después de 21 años, la destreza del equipo ha permitido reducir a la mitad la duración de las intervenciones. En la actualidad apenas se prolongan unas cinco horas. "Porque la técnica quirúrgica es más depurada y simplificada", explica el cirujano. Además, también los anestesistas y el resto del equipo tienen más rodaje. La lista de espera para trasplante hepático en estos momentos es muy baja. Suele rondar la treintena y ahora está en 15. De hecho, el Regional hace entre 50 y 60 de estas operaciones al año y en lo que va de 2018 ya lleva 32. Este incremento se debe a su vez al aumento de donantes derivado de la incorporación a la donación de pacientes en asistolia cuyos órganos antes no se aprovechaban.

Los trasplantes de hígado son el tratamiento para patologías crónicas como la cirrosis -por hepatitis C, B o alcoholismo- o ciertos cánceres, pero también para casos de fallos hepáticos agudos causados por fármacos, setas, virus y otros tóxicos. La edad media de los pacientes suele situarse entre los 50 y los 60. Pero el equipo trasplanta enfermos desde 15 años hasta 70 (Los infantiles son derivados del Materno al Hospital Reina Sofía de Córdoba). Y cada vez, a personas más mayores. "La edad en sí misma no es una contraindicación si el paciente está bien", explica Santoyo. Los trasplantes hepáticos son de las intervenciones más caras del sistema sanitario. Pueden costar entre 80.000 y 100.000 euros.

Pero desde hace unos tres años se aplica otra mejora muy importante para los enfermos hepáticos: los tratamientos farmacólogos contra el virus de la hepatitis C. Estos medicamentos -que evitan el trasplante- empezaron costando unos 60.000 euros. En la actualidad pueden alcanzar los 7.000 euros. Estas medicinas han contribuido también a reducir la lista de espera porque ya muchos enfermos no necesitan ser trasplantados para seguir viviendo.

Santoyo -que fue el cirujano que puso en marcha los trasplantes hepáticos en Málaga- explica que desde que arrancaron ha habido tres hitos farmacológicos que han revolucionado la vida de estos pacientes. El primero, los inmunosupresores, que son los medicamentos que toman los trasplantados para no rechazar los órganos que han recibido. El segundo, los líquidos para conservarlos entre que se les extraen a los donantes y se le colocan a los receptores. El tercero, los tratamientos contra el virus de la hepatitis C. Santoyo explica que en estos años, la técnica quirúrgica no ha tenido grandes variaciones. "Se ha simplificado, se hace con más destreza y más pericia; pero no ha cambiado mucho", sostiene. Pero acota que lo que sí ha avanzado son los tratamientos.

El primer trasplante hepático se hizo de forma experimental en Estados Unidos en 1967. En 1984 ya se estableció como procedimiento clínico y comenzaron a hacerse en España. Santoyo tuvo el primer contacto con estas intervenciones en Pittsburgh, en 1986. "Yo los he visto casi nacer", cuenta. De ahí su pasión por estas intervenciones. En 1991, el Regional empezó a extraer los hígados para donación. En 1996 obtuvo la acreditación como para hacer trasplantes hepáticos y en marzo del año siguiente realizó el primero. En una fecha que Santoyo recuerda sin titubeos y en la que arrancó un programa que ya ha salvado la vida de un millar de pacientes.