El hombre que pesaba 300 kilos pierde 40 en menos de un mes

Para la mayoría es un movimiento instintivo que forma parte de su día a día, pero a Juan José le suponía un mundo, y tanto era así que llevaba más de un mes sin conseguirlo. El vecino de calle La Unión que hasta hace tres semanas pesaba 300 kilos ya ha perdido 40, lo que le ha permitido levantarse, por fin, de la cama del hospital Clínico en que permanece ingresado dado su delicado estado de salud. "Con una grúa que me trajeron, me sientan en el borde de la cama y, desde ahí, me pongo de pie. El arné que llevo me sostendría si me cayera. Voy bastante seguro", explica en declaraciones a este periódico, satisfecho de haber conseguido girarse y cambiar de postura sin necesidad de que tengan que intervenir una decena de celadores, como hasta solo unos días. "Es un gran logro para mí", relata.

El régimen que está siguiendo de cara a alcanzar los 70 kilos que los médicos le aconsejaron que perdiera para someterse a una intervención quirúrgica es estricto. Toma un pequeño batido tres veces al día, acompañado de dos sobres que contienen proteína concentrada. A ello se suman dos raciones de fruta. "Realmente, no tengo sensación de hambre", reconoce Juan José. Aunque todavía necesita oxígeno y le quedan por deshacerse de otros 30 kilos para que la operación sea más segura, ve cada vez más cerca el día en que pueda recuperar su vida. Mientras tanto, añade su hermana Lola, lee, oye la radio y navega por internet. También hace ejercicios de pedaleo y otros que le recomienda la fisioterapeuta. Juan José agradece a todo el personal sanitario lo bien atendido que se siente. "Todos son muy amables y eficientes. No puedo decir más que cosas buenas", subraya.