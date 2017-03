"El mejor homenaje a Pablo Ráez es donar y que sea algo mantenido en el tiempo"

-¿qué balance hace del efecto Pablo Ráez en la donación de médula ósea.

-Ha sido un efecto espectacular en cuanto a la afluencia de donantes. Le ha dado una enorme difusión a la donación de médula, que sigue siendo una desconocida; pero ahora un poquito menos desconocida gracias a la labor de gente como Pablo. Ha tenido mucha difusión en medios de comunicación y en redes sociales y le ha puesto cara a todos los pacientes que necesitan un trasplante de médula.

-Dice que le ha puesto cara. Pablo no ha podido superar su enfermedad, pero ¿qué proporción de enfermos se salvan?

-Es muy variable porque dentro de las enfermedades de la sangre hay muchísimos cuadros. Incluso hay enfermedades que no tienen tanto que ver con las leucemias, los linfomas, los mielomas; son enfermedades por depósito y también tienen tratamiento o curación en muchos casos con la donación de médula. El pronóstico depende muchísimo tanto del tipo de enfermedad como del estadío en el que esté. Y por supuesto de la persona. No es lo mismo una persona con múltiples patologías a la que se sume una leucemia que una persona joven que tenga una leucemia poco avanzada y que sea de las más benignas por decirlo de alguna manera, porque estas enfermedades no son bonitas ninguna. El pronóstico es muy, muy variable; pero en general, entre el 60 y el 70% suelen ser curables. Pero insisto en que varía mucho.

-¿No hay que quedarse entonces con miedo hacia este tipo de diagnósticos?

-Claro. Cada vez más conseguimos curación en muchos más casos.

-Ahora con la campaña de Pablo Ráez hay más donantes y por lo tanto ¿más posibilidades para los futuros enfermos?

-Por supuesto, por supuesto. Se trata de conseguir el mayor número de donantes para dar respuesta a estos pacientes. Hay que tener en cuenta que como necesitamos una compatibilidad prácticamente total, es necesario un gran número de donantes para que haya muchas posibilidades para estos pacientes. A más donantes, más posibilidades hay para los pacientes.

-Por lo tanto, los enfermos que vengan después de Pablo, si gracias a él hay más donantes, tendrán más posibilidades...

-Sí, cuanto más donantes haya más se beneficia la sociedad en su conjunto por este hecho.

-¿Cuál es el mejor homenaje que se le puede hacer entonces a Pablo Ráez?

-Continuar con la labor que él ha estado haciendo. No olvidarnos de la importancia que tiene la donación de médula y cómo él supo transmitir el mensaje, no sólo entre la gente joven que se mueve por las redes sociales, sino a nivel de toda la sociedad. Es una persona que ha calado tan hondo que su mensaje va a perdurar muchísimo.

-Pero es importante que este impulso que él le ha dado a la donación no sea transitorio...

-Efectivamente. Él ha abierto un camino y ahora hay que seguirlo andándolo. El mejor homenaje es continuar con su labor, cómo él le ha dado visibilidad a estos enfermos y cómo hay que darles respuesta. El mejor homenaje [a Pablo Ráez] es donar y que sea algo mantenido en el tiempo. Es lo que él propugnaba con sus escritos y sus apariciones. Pablo era una persona única. Tenía un don comunicativo enorme, una fortaleza de espíritu y una madurez tremenda para 20 años. Es una persona que ha hecho muchísimo, muchísimo por la donación de médula.

-Los datos reflejan la influencia de su mensaje a favor de la donación...

-Hubo un antes y un después. En el momento en que Pablo empieza a salir en los medios y a manifestarse en redes sociales, la gente se da cuenta de que esto existe. Hubo un cambio enorme en cómo llevábamos las donaciones hasta ese momento, que eran muy buenas; pero muy inferiores a lo que hemos conseguido después. En mayo de 2016, en la provincia teníamos 93 donantes y pasamos a tener en septiembre 3.800 después de que en verano Pablo empezara su campaña. Y se ha notado en otras provincias. El efecto de Pablo ha arrastrado también a Granada, Córdoba, Sevilla; incluso fuera de Andalucía ha habido un repunte de donaciones.

-¿Cuántos donantes de médula ósea hay en España?

-Censados a finales de 2016, hay más de 280.000.

-Faltan muchísimos para el millón que quería él...

-Eso es un objetivo a muy largo plazo, un objetivo muy complicado. Los objetivos están para tratar de llegar a ello, estamos en el camino.

-Otro tratamiento en estos casos es con las células madres de sangre de cordón umbilical. ¿También es importante que siga aumentando esta donación?

-Por supuesto. La donación de cordón umbilical es uno de los mayores actos médicos que puede hacer una persona. No cuesta ningún trabajo. Sólo hay que expresar la voluntad de la donación en el momento del parto y con eso se pueden salvar vida. De hecho, las células de sangre de cordón se están usando en muchos casos pediátricos, y en adultos también, y con muy buen resultado.