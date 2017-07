Los hospitales comienzan a cerras camas, aunque menos que en años anteriores

El Plan Costa está perdiendo fuelle. Las camas que no se iban a cerrar están dejando de estar disponibles para los malagueños, o así lo denuncian los sindicatos de la provincia. "Las promesas no se están cumpliendo al completo", alegan, aunque, dicen, la situación no llegará a los extremos que alcanzó en los años anteriores.

Los números que se manejan son "la mitad" que los que resultaron en años atrás, detallan. En concreto, las centrales indican que en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria serán 49 las camas cerradas en los meses de julio y septiembre y 67 en agosto.

En el Marítimo se cerraron 13 camas y en el Clínico, la planta de Traumatología

Desglosando estas cifras, en Hospital Marítimo de Torremolinos ha cerrado 13 camas. En este caso, por obras. Según informan desde el sindicato, son las que se ubican en el Pabellón 3 de este centro, que pasará a usarse como sala de rehabilitación. Aunque en este caso se trata de un cambio de usos, critican que estas camas no pasen a otro espacio diferente en la que sí puedas estar disponibles al público.

Por otra parte, en el Clínico, la zona afectada es la planta cuarta de Traumatología, en concreto el ala 2. Este espacio cuenta con 36 camas, de las que 18 se utilizan según la necesidad del momento, es decir, abren y cierran según la demanda. Estas, y las 18 restantes, están cerradas, según informan.

La actividad ha bajado, pero no tanto como los años anteriores. Así lo comparten fuentes del Clínico y del Hospital Regional de Málaga y lo anunció CCOO a finales de junio. Según adelantaron en un informe, durante el periodo estival se cerrarían el 8% de las camas, frente al 25% del año pasado. En concreto, indicaron entonces, en el complejo Virgen de la Victoria, se cerrarán 61 camas, estimaron, una cifra muy próxima a las 67 que dicen ahora los sindicatos que se alcanzará en el mes de agosto.

A pesar de ello, los sindicatos insisten en que el cierre de camas es inversamente proporcional al aumento de la actividad y la cobertura de sustituciones y contratos y que, a pesar de que hay cierres, el número es menor que el de los años anteriores.