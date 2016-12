Las áreas de los hospitales que unidas funcionen bien mantendrán su fusión

Por su parte, desde la Administración sanitaria se insiste en que no hay desfusión porque no hubo fusión sino una "gerencia compartida" entre el Regional y el Clínico. Además, se señala que el proceso fue "voluntario" para los profesionales.

Un profesional reprobaba que tanto la unión, entonces, como la marcha atrás, ahora, sean decisiones "políticas". "Se hizo sin mucho estudio y se quita sin mucho estudio", opinaba. Es más, achacaba la vuelta a las dos gerencias a la necesidad de garantizar que la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tenga contestación social en las calles ahora que aspira a dirigir el PSOE español. Las manifestaciones por la sanidad que en los últimos meses han proliferado en Andalucía -incluida la de Málaga- han reivindicado entre otros puntos que se diera marcha atrás en la fusión. "Lo malo es que todo este proceso no haya seguido criterios clínicos, sino políticos", añadía.

La marcha atrás que desunirá la gerencia del Regional y el Clínico no se aplicará necesariamente a todas las unidades de ambos hospitales que se habían fusionado. Aquellas áreas intercentros que funcionen bien, logren buenos resultados asistenciales y no tengan conflictos derivados de esa unión mantendrán la fusión. En síntesis, que aquel proceso impuesto desde la Consejería de Salud hace cuatro años y que ahora se deja sin efecto a nivel de dirección, sí continuará en las pocas unidades en las que ha dado frutos siempre que voluntariamente sea aceptado por los profesionales. Ese es el mensaje que ayer trasladaron a los jefes de servicio los gerentes de los hospitales Regional, Emiliano Nuevo, y Clínico, José Antonio Medina, en sendas reuniones mantenidas a lo largo de la mañana.

Profesionales dicen que ahora faltan "inversión y contratos"

La marcha atrás en la fusión ha sido bien recibida por los profesionales porque era una de las medidas -junto con el aumento de la jornada laboral semanal a 37,5 horas- más contestadas en ambos hospitales. "Dejar sin efecto la fusión es la primera decisión acertada", apuntaba un profesional. "La segunda es el nombramiento de José Antonio Medina para dirigir el Clínico", opinaba. Este oncólogo radioterápico es respetado profesionalmente en el hospital y tiene un perfil capaz de generar consensos. Pero distintos trabajadores consultados interpretaban la marcha atrás como una forma de responder a una demanda del personal y que no tiene coste alguno. "Pero ahora hacen falta inversión y contratos", añadían. Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) manifestó que está de acuerdo con que otra vez haya dos gerencias para los hospitales Regional y Clínico, pero reclamó que "se produzca la misma división en las unidades clínicas intercentros que todavía están en funcionamiento. El que no se produzca este cambio reduce los efectos de la primera medida". Desde esta organización se recordó que "tanto los cirujanos del Clínico como ahora los urólogos del Regional Universitario han mostrado su disconformidad con el funcionamiento de estas unidades, opinión que es compartida por la mayoría de los facultativos aunque no la expresen". Para la organización sindical, la situación perjudica tanto a los pacientes como a los profesionales de la sanidad que "no pueden manejar adecuadamente las demandas asistenciales de la población". Para el Sindicato Médico, el "mal resultado de estas unidades están a la vista de todos menos a los de la Consejería de Salud que se empeña en no acabar con ellas". Por ello, la organización exige el inmediato nombramiento de dos direcciones independientes económico administrativas y clínicas en los hospitales y que estos nombramientos "se produzcan por los procedimientos establecidos que permitan la libre concurrencia y participación de los profesionales mejor preparados para desempeñar tales responsabilidades".