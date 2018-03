Seis hospitalizados por una intoxicación tras comer tortilla de patatas en mal estado

Seis personas permanecen ingresadas en distintos hospitales de la capital malagueña debido a una toxiinfección alimentaria. La información fue confirmada ayer por la Delegación de Salud que precisó que los afectados presentaban un cuadro de vómitos, diarreas, fiebre y dolor abdominal. El Servicio de Salud Pública de la Delegación ha iniciado una encuesta epidemiológica para detectar el origen de la intoxicación. A falta de una confirmación oficial, fuentes sanitarias apuntaron que podría ser una tortilla de patatas en mal estado que comieron en un local del centro.

Los afectados almorzaron el domingo en el establecimiento. Poco después empezaron a sentirse mal. Unos acudieron a hospitales públicos y otros a centros privados. Hay ingresados en Quirón y en el Clínico. En este centro está hospitalizada una pareja joven que tras permanecer en Observación desde su llegada al centro sanitario, finalmente pasó a planta en la tarde de ayer.

El Hospital Quirónsalud Málaga confirmó que el domingo atendió a dos pacientes con sospecha de salmonelosis, que uno de ellos fue ingresado, pero que no reviste gravedad. Los afectados evolucionan de forma favorable. Han sido tratados con antibióticos para combatir la infección y suero para hidratarlos. Los facultativos sospechan que se trata de una salmonelosis. Pero la certeza no se tendrá hasta que no esté el resultado de los cultivos. Fuentes sanitarias estimaban que si continúa su evolución favorable podrían recibir el alta entre hoy y mañana. La salmonelosis es una de las infecciones alimentarias más comunes causadas por ingerir agua y alimentos contaminados por enterobacterias del género salmonella.