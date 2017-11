El 'no' al hotel del puerto suma a 110 profesores de la Universidad

La lista de nombres adheridos a la causa contra el hotel del puerto de Málaga crece. Y lo hace, ahora, añadiendo las firmas de 110 profesores de la Universidad de Málaga, claramente contrarios a la propuesta de construcción de una torre de 135 metros de altura en los suelos del morro del dique de Levante. De manera explícita, por medio de un escrito, este grupo se suma a la vía abierta por el colectivo Defendamos Nuestro Horizonte, opositor del proyecto.

Estos profesores, "comprometidos" con la ciudad, consideran que "su desarrollo futuro y el bienestar de sus habitantes se fundamentan en la conservación de su patrimonio y de sus valores paisajísticos". Por este motivo, expresan su "rechazo a la construcción del rascacielos previsto en el morro del puerto de Málaga". A su juicio, el emplazamiento propuesto es "inapropiado para una edificación de esas características", subrayando el hecho de que "su construcción, de llevarse a cabo, tendría un efecto negativo para la ciudad y para el conjunto de la bahía de Málaga". Por este motivo, dieron su respaldo a la concentración prevista para mañana, que busca la paralización de la iniciativa. Y, al tiempo, reclaman la apertura de un proceso de participación pública que permita a los ciudadanos "expresarse sobre los posibles nuevos usos de este espacio público y genere propuestas más consensuadas".

Cree "inadecuada" la parcela elegida y aboga por analizar nuevos usos para la misma

Más información Documento: Manifiesto contra el hotel del puerto subscrito por 110 profesores de la UMA (PDF)

Los argumentos señalados por este conjunto de docentes viene a coincidir plenamente con los empleados en los últimos meses por los colectivos contrarios al hotel, impulsado por un fondo de inversión catarí. Entre ellos los que han venido reclamando el uso público de la parcela sobre la que se dibuja la edificación. Cabe recordar que en origen, cuando Celia Villalobos estaba al frente del Ayuntamiento, se llegó a dibujar el Auditorio de la Música en ese terreno, planteamiento rechazado por la escasez de los accesos viarios que unían la ciudad con el morro.

No es la primera ocasión en la que se produce un posicionamiento de profesores de la Universidad, aunque no tan numeroso y amplio, ya que entre los firmantes hay docentes pertenecientes a materias como Derecho, Sociología, Comunicación, Historia, Biología Física, Psicología... Ya a mediados de año, se hizo pública la opinión de parte de los integrantes de la Junta de Centro de la Facultad de Turismo de la Universidad. Dieciséis de ellos (de un total de 23 que forman parte de este ente), entre los que se incluía el decano, firmaron otro escrito en el discrepaban abiertamente de que tan significativo edificio fuese emplazado en esa ubicación. La justificación que se aportaba era: "afectaría de forma negativa a la calidad paisajística de la ciudad de Málaga y de su bahía". Razón por la cual llegaron a considerar que el inmueble hotelero no debía construirse en ese lugar y propusieron que la inversión contemplada, estimada en unos 105 millones de euros, fuese a "otro punto de la ciudad o de su entorno donde el impacto que produzca revista una menor gravedad".

El mensaje de los profesores de Turismo contrastaba ya en aquel momento con el de colectivos turísticos de la ciudad y la provincia, caso de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Precisamente, su presidente, Luis Callejón, mostró su apoyo a la torre y que se plantee en una ubicación que el puerto sea "punta de lanza". Asimismo, aludió a la creación de puestos de trabajo que supondrá y al perfil de visitante que se alojará en el mismo, "de un nivel adquisitivo elevado". La tesis se asemeja a la que vienen empleando desde la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), el Ayuntamiento de la capital y la Autoridad Portuaria, entre otros. Frente a ellos, otros organismo como el Colegio de Arquitectos, Ecologistas en Acción y las academias de Bellas Artes de San Telmo y de Ciencias han mostrado su oposición a la actuación.

De otro lado, la iniciativa puesta en marcha por Defendamos Nuestro Horizonte en Change.org, con la recogida de firmas de rechazo al hotel, alcanzaba a última hora de la tarde de ayer las 5.500 rúbricas.