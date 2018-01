Los hoteleros están "en su momento más difícil" tras perder estancias

La Costa del Sol batió el año pasado su récord turístico con 12,5 millones de visitantes, pero los hoteleros están que trinan porque ese empuje no solo no se ha traducido en un aumento de sus pernoctaciones sino que el año pasado incluso descendió el número de estancias. En 2017 se produjeron en los hoteles de la provincia 19,8 millones de pernoctaciones, lo que supuso una merma del 0,7% respecto a 2016, según los datos oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Escuchamos la palabra récord y nosotros no lo vemos. En visitantes sí, pero con nosotros no duermen", aseguró ayer Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), quien recalcó que "los hoteles vivimos de las pernoctaciones y no del número de viajeros, por lo que estamos fastidiados porque no es lo mismo hablar de volumen que de rentabilidad".

Los números del sector turístico son un tanto paradójicos porque, según el INE -el parámetro oficial utilizado por las instituciones turísticas públicas y privadas-, el año pasado los hoteles de Málaga alcanzaron su máximo histórico de viajeros con 5,3 millones de personas, un 1,5% más interanual, de los cuales 1,9 millones eran españoles y 3,4 millones extranjeros. En 2017 los hoteles de la Costa del Sol perdieron casi 115.000 turistas españoles, un 5,6%, y ganaron 193.000 viajeros extranjeros, un 5,9%. Si hubo más viajeros lo lógico sería pensar que habrían estado más tiempo y, por tanto, habrían generado un mayor ingreso para el hotel. Pero no fue esto lo que ocurrió. Los españoles realizaron el año pasado 4,9 millones de pernoctaciones, es decir, 625.000 menos que en 2016 -un 11% menos-. Los extranjeros, que son mayoritarios, durmieron 480.000 noches más que en el ejercicio anterior, un 3,3% más, pero no fue suficiente para compensar la caída en picado del turismo nacional en el cómputo global. La estancia media en el destino fue prácticamente igual en 2017 que en 2016 con 3,7 días.

Más turistas, pero menos pernoctaciones y, en teoría, menos dinero en la caja aunque eso depende del precio final de las habitaciones. De hecho, según el último informe de Exceltur, los hoteles de los principales municipios turísticos de la provincia han incrementado su ingreso por habitación (RevPar).

"Estamos contentos, pero no satisfechos. Nos mantenemos y queda mucho trabajo por hacer". dijo Callejón, quien aseguró que los hoteles "estamos en el momento más difícil por la competencia de las viviendas turísticas, de las que no sabemos nada ni qué tipo de mercado atraen".

Si vienen más turistas y los hoteles tienen menos pernoctaciones hay un hecho claro: miles de viajeros están durmiendo en otros sitios. Muchos de ellos optarán por otro tipo de establecimientos reglados como campamentos o apartamentos turísticos -cuyo dato anual se conocerá el 31 de enero- y otros han elegido pernoctar en viviendas de uso turístico. Los hoteleros son más que conscientes de que estas viviendas son una causa importante de su pérdida de clientes y piden la misma transparencia que les exigen a ellos. "Al día siguiente de haberse aprobado el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Andalucía [en febrero de 2016] debíamos tener los datos de las viviendas porque hay que saber dónde duermen, qué gastan y qué necesitan todos esos viajeros que vienen y dos años después no tenemos ningún dato", recalcó Callejón, quien acusó a las administraciones "de ir a remolque de las inversiones". El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, aseguró el pasado domingo en una entrevista con este diario que "hay que buscar la fórmula para contabilizar a esos turistas" y subrayó que actuarán contra las viviendas ilegales y las plataformas que las alquilan por internet.