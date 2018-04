Los hoteles esperan llegar al 90% de ocupación durante este puente

El puente de mayo es largo este año y, si el tiempo acompaña, puede ser muy positivo para la Costa del Sol. Ayer empezaron a llegar los primeros turistas, principalmente nacionales, y los hoteles ya tenían reservadas el 84% de sus plazas en la provincia, según las estimaciones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Es un volumen similar al del año pasado, pero con la particularidad de que en esta ocasión la duración del puente es mayor. La fiesta del Primero de mayo cae en martes y el lunes 30 de abril cierran los colegios, por lo que miles de familias juntarán cuatro días para disfrutar de ocio. Los madrileños, uno de los principales clientes de la Costa del Sol, le suman además el miércoles 2 de mayo por la festividad de su comunidad autónoma, estirando por tanto a cinco días. Aehcos indicaba ayer que las reservas hoteleras están en el mencionado 84%, pero su presidente, Luis Callejón, aventuró que "incluso esperamos poder llegar a un 90% de ocupación, una cantidad que estaría muy bien porque estamos hablando de una media provincial".

Javier Frutos, presidente de la patronal hostelera Mahos, va en la misma dirección. "Esperamos que el puente sea bueno ya que el año pasado el 1 de mayo cayó en lunes y fue más corto", expuso Frutos, quien detalló que el primer trimestre "ha sido flojo porque el tiempo no ha acompañado y ha habido días de mucho frío y lluvia, aunque en la Semana Santa sí tuvimos unos días positivos con un incremento de entre un 1 y un 2%".

Uno de los mayores placeres para los turistas foráneos -y motivo importante para que muchos madrileños se decidan a coger el AVE y bajar a Málaga- es poder comer pescado en un chiringuito al lado del mar. "Tenemos buenas previsiones por los días de descanso que hay", dijo Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, quien precisó que "los 387 chiringuitos que hay en la provincia estarán abiertos".

El puente de mayo es un avance del verano. Callejón explicó que aún es pronto para saber cuántas reservas habrá en los hoteles y advirtió del resurgir de destinos mediterráneos que han sufrido ataques terroristas, algo que va a provocar que este verano se desplacen turistas hacia esos lugares y, por tanto, puede haber menos contrataciones en Málaga. El presidente de Aehcos recalcó que la Costa del Sol no puede ni debe competir en precios "porque bajaríamos la calidad y tenemos una imagen trabajada durante muchas décadas y una mejora de los establecimientos". Cabe señalar que hay hoteles de lujo en Turquía que están tirando los precios a 30 euros la noche para captar viajeros. Villafaina subrayó que "el año pasado fue excepcional" y ve difícil poder repetir los números. No obstante, sí apuntó que el gasto de los turistas se ha recuperado y el tique medio no es el de los años de la crisis. Frutos, por su parte, detalló que los restaurantes en la costa ya empiezan a aumentar sus ingresos y que en la capital se dispara más a partir de julio.