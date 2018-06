“Es muy fácil apedrear al que genera empleo. Una huelga sería un gran error”

La tensión entre hoteleros y sindicatos es máxima por la renovación del convenio colectivo. La huelga está sobre la mesa y el presidente de los hoteleros, Luis Callejón, da su versión de la situación.

–Los sindicatos dirán mañana los días de huelga que harán en verano. ¿Qué opina usted?

–Convocar huelga teniendo uno de los mejores convenios de España es un gran error.

–¿Tan lejos está el acuerdo?

–Hemos cedido y eliminado varios puntos de la plataforma en materia de flexibilidad y absentismo. Los sindicatos decían que era explotación laboral y lo que decimos nosotros es que tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, porque las reservas las hacen con seis meses de antelación los touroperadores, pero los particulares no. Los particulares te hacen la reserva en el móvil y te entran a los cinco minutos en el hotel.

–¿Les falta personal para atender a esos turistas de tan última hora?

–No tenemos flexibilidad para organizar los turnos. Pedimos poder organizar los turnos al menos a dos semanas vista y no a un mes en verano. Es para ser más ágiles y obtener más rentabilidad, que luego repercutirá obviamente sobre los trabajadores.

–Los sindicatos afirman que la patronal quiere que los empleados trabajen dos semanas seguidas y acumular descansos. ¿Es así?

–La petición, que al final retiramos, era trabajar 10 días seguidos y descansar los cuatro siguientes. Lo hace mucha gente y no por eso se sienten explotados.

–¿Cuáles son las líneas rojas en las que no están dispuestos a ceder?

–La primera es la formación de los trabajadores. No entendemos que por estar tres años en un sitio con una categoría estemos obligados a ascenderlos. Eso no pasa en ningún sitio. Hay que demostrar que uno tiene los conocimientos básicos para poder desempeñar esas labores. Pedimos que un tercero, la universidad o lo que sea, certifique que los trabajadores han cumplido con el proceso de formación y responden a un título. Eso es beneficio de los trabajadores y lo pagamos los empresarios porque es horario laboral. Pedimos que los empleados tengan titulaciones y las pagamos a cambio de cuatro horas sindicales. Otra línea roja es poder hacer los turnos con menos de cuatro semanas vista en temporada alta, porque si no estamos muertos al tener poco margen de maniobra. El absentismo lo hemos retirado del convenio, pero es del 7%, que es elevadísimo. En materia salarial, los sindicatos piden un 14% y nosotros ofrecemos un 8% en cuatro años.

–¿Plantean elevar ese aumento salarial?

–Nosotros hemos puesto una fórmula sobre la mesa en la que el crecimiento del ingreso hotelero repercute en el trabajador pero los sindicatos se han negado y no han puesto ninguna otra. Dicen que tenemos mucha rentabilidad, pero si hemos subido el IPC con los touroperadores nos podemos dar con un canto en los dientes y representan el 70% de nuestros clientes. Donde sacamos más rentabilidad es con las reservas de última hora, que son el 30%, porque nos quedan pocas habitaciones. Nosotros hemos puesto el 8% y podríamos subirlo mínimamente si hay algún tipo de compensación. Si no cedemos ambas partes la situación seguirá bloqueada.

–El consejero de Turismo o el presidente de Turismo Costa del Sol han manifestado que hay que repartir los beneficios con los trabajadores. ¿Qué opina usted?

–Desde la barrera se ven muy bien los toros, pero hay que echarle valor para bajar a la plaza. ¿Bajan ellos a la plaza? La Junta es la primera que tiene externalizaciones de todos los servicios de limpieza y ¿me están diciendo a mí que yo no los tenga? Es muy fácil apedrear al que está generando empleo, porque los que generan empleo son los empresarios. Ni los sindicatos, ni los trabajadores ni los políticos.

–¿Han perdido ya reservas por el anuncio de huelga?

–Sufriremos en las ventas de última hora en cuanto se sepan los días, porque la gente huye de los sitios conflictivos.

–Al margen del conflicto, ¿qué perspectivas hay para este verano?

–Igual o un punto por encima del año pasado como máximo. Todo es cíclico.

–El presidente de los touroperadores británicos dijo el lunes que no se perderían muchos turistas británicos en la Costa del Sol este verano.

–Es cierto que nuestro cliente fiel es el británico y que mantenemos números muy positivos porque hemos mejorado nuestra planta hotelera. Sufriremos poco, pero notaremos una bajada. Hay que tener en cuenta que las viviendas turísticas se van a cargar a los hoteles de una, dos y tres estrellas que tienen un precio similar y ahí los sindicatos miran para otro lado.