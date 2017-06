Una huelga de examinadores de tráfico afecta a 260 alumnos

Los 260 alumnos que debían examinarse ayer del carné de conducir en Málaga se quedaron con las ganas porque no se realizó ninguna prueba. La causa fue una huelga convocada a escala nacional por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) que en Málaga tuvo un seguimiento del 100% y que tendrá continuidad, porque, salvo que se llegue a un pacto con la Dirección General de Tráfico, la huelga está convocada para todos los lunes, martes y miércoles que quedan de junio y para los del mes de julio. Eso implicará que, en total, se podrán ver afectados más de 4.500 alumnos en Málaga.

El delegado de Asextra en Málaga, José Luis Conde, explicó ayer que la reivindicación de su gremio "viene de largo", pues colea desde 2008. Los examinadores de tráfico cobran prácticamente los mismo que otros funcionarios de la DGT, pero estiman que deberían recibir un plus "por la complejidad de la tarea, la peligrosidad y la penosidad". De hecho, de los 25 examinadores que hay en Málaga tres están de baja por haber sufrido accidentes mientras trabajaban. Ese complemento que reclaman es de 240 euros mensuales brutos. Desde 2008 no consiguieron respuesta, entre otras cosas por la crisis económica, y en 2015 decidieron hacer huelga. La DGT se comprometió a pagar ese complemento pero, dos años después, aún no lo ha hecho, por lo que los examinadores han vuelto a convocar los paros totales. Conde indicó que un examinador con 10 trienios, es decir, con 30 años de antigüedad, cobra mensualmente en torno a 1.300 euros.

Otra de las reivindicaciones de este colectivo es, según detalló Conde, que cualquier ciudadano pueda acceder a trabajar directamente en el puesto de examinador siempre que haya superado previamente una oposición, en contraposición al sistema actual por el que para llegar a ser examinador de tráfico hay que ser primero funcionario y realizar un curso especializado a los dos años. Conde también reclamó, en el caso concreto de Málaga, que se mejoren las instalaciones de la calle La Boheme, de donde salen los alumnos para examinarse, "porque no hay servicio y apenas te puedes resguardar del sol, cuando hay alumnos que tienen que esperar incluso horas hasta que les toque examinarse".

Antonio Martín, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga, lamentó que "el problema acaba de empezar", aunque consideró que la petición de los examinadores "es justa porque le prometieron hace dos años esa subida salarial y no han cumplido". "Están en su perfecto derecho, pero aparte de ellos los afectados somos las autoescuelas y los alumnos", añadió Martín, quien señaló que los alumnos afectados ayer harán su examen el jueves, aunque la bola de nieve se irá poco a poco incrementando al estar tres días de huelga a la semana. En Asextra señalan que diariamente se hacen en Málaga 240 exámenes para los permisos más habituales y otras 240 pruebas específicas a la semana en pista para los carnés de motocicleta, camiones o autobuses.