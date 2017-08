El impacto de la Feria llega a los 60 millones con una ocupación del 92%

La Feria de Málaga 2017 ha tenido un impacto económico de unos 60 millones de euros, superando los 55 millones que alcanzó en 2016. Uno de los sectores económicos en los que más destacan las cifras es en el hotelero, cuya ocupación ha alcanzado el 92%, un dato similar al pasado año. El momento álgido para el sector fue el primer fin de semana, cuando alcanzaron el 97% de ocupación, seguido de los últimos días, que se situó en el 96%. Entre semana se mantuvo sobre el 88%.

Se calcula que los hoteles habrían registrado casi 100.000 pernoctaciones, aumentando el número de viajeros alojados en torno a un 10% hasta alcanzar los 550.000 visitantes. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) proporcionó estas cifras al Ayuntamiento para la realización del balance de la Feria. Además, declararon que el primer tramo de las fiestas tuvieron unos datos algo inferiores a lo que se preveía, debido a algunas cancelaciones motivadas por la huelga de taxistas. No obstante, las reservas de última hora compensaron este descenso.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentó ayer este balance junto a todo los miembros del equipo de gobierno que se encontraban en la ciudad, ya que el trabajo en la Feria "es un trabajo en equipo", y destacó que esta edición de la Feria ha sido "brillante y fantástica".

El primer edil también informó del éxito que ha tenido la Feria en las redes sociales. El hashtag #FeriaMLG ha sido usado por más de 7.940 usuarios, que han publicado más de 23.000 tuits. En Facebook, la cifra de likes que ha alcanzado el perfil oficial de la Feria ha sido de 277.639 usuarios, llegando a las 433.662 impresiones -Me gusta, me encanta, me enfada y demás reacciones que permite la red-.

De la Torre destacó el esfuerzo que se hace "para conseguir una Feria al alcance todos". De esta manera señaló que, de forma gratuita, el punto móvil del Real disponía de una flota de 17 vehículos scooter eléctricos tipo colibrí y 2 scooter ancho especial adaptados a personas con movilidad reducida, que dieron servicio a más de 89 personas. En total, unas 200 personas hicieron uso de alguna de las ayudas técnicas que ofrece el servicio, El alcalde señaló que Málaga es "pionera" en este ámbito y que ofrece un servicio "sin igual".

Para llegar a la Feria, más de 1,5 millones de viajeros decidieron utilizar los autobuses urbanos de la EMT. Con el 100% de la flota activa, 260 autobuses prestaron el servicio especial de Feria hasta las 6:30 para todas las barriadas. El alcalde reseñó que la EMT pudo dar servicio a todos los usuarios que lo solicitaron, a pesar de la huelga de taxis.

En cuanto a ello, la Feria tenía organizado un dispositivo especial para el servicio de taxis y sus paradas, que no pudo ponerse en marcha hasta que se terminó la huelga. Analizando solo los días en los que no hubo paro, hay que destacar que los días de mayor afluencia se dispuso de toda la flota en funcionamiento. Ambos servicios públicos no tuvieron problemas en su funcionamiento, ya que los cortes de tráfico y los filtros establecidos permitieron que el tráfico fluyera de manera correcta en los accesos.

La conservación del entorno también estuvo presente en la Feria, y la Gerencia Municipal de Urbanismo realizó un mes antes 870 microactuaciones en el Cortijo de Torres y en el Centro.