El impacto 'mínimo' de una torre de 135 metros

Incluso, se ignora si en respuesta a los movimientos sociales y ciudadanos contrarios a la intervención, los redactores llegan a mencionar la existencia de "numerosos ejemplos donde inicialmente existían muchas reticencias a implantar nuevos hitos urbanísticos", haciendo referencia expresa a la Torre Eiffel, "rechazada por todos los estratos de la población, diseñada para ser desmantelada y, sin embargo, hoy día no se entendería París sin este gigante de acero de 324 metros de altura". Y apostilla: "el panorama urbano de Málaga va a cambiar, la cuestión es entender que este cambio será positivo".

De manera más pormenorizada, las comparaciones realizadas en Gibralfaro inciden en que se trata del punto "más crítico" desde el que la construcción "es más visible por cuestiones de altura, se da el mayor impacto detectado en todo el entorno de la ciudad en lo referente al campo de visión respecto al área de estudio". No obstante, se matiza que siendo "obvio" y "real" el impacto, el mismo es "mínimo" si se compara con todo el horizonte de estudio.

El estudio de impacto ambiental encargado por la Autoridad Portuaria de Málaga a la firma Sfera para justificar la modificación de elementos que permitirá la construcción del hotel de 135 metros de altura en el morro de Levante minimiza el "impacto" visual y paisajístico que producirá la torre una vez sea ejecutada. Si bien los responsables del documento, entregado semanas atrás a la Gerencia de Urbanismo en el marco de la petición formal para adecuar el Plan Especial del Puerto, rebajan las repercusiones de la nueva edificación, lo que no hacen es obviar la existencia de "impactos" visuales que llegan a calificar de "mínimos".

El dique de Levante, "mínimo efecto pantalla"

Los técnicos de Sfera llegan a analizar y comparar tres posibles localizaciones para la construcción del hotel, planteado teóricamente sobre la base de una modificación de elementos del plan especial portuario que permitiría una altura de 150 metros. El morro del dique de Levante, Muelle Heredia, y los suelos de San Andrés. La conclusión es categórica, al señalarse el dique de Levante como el emplazamiento más adecuado para una instalación de este tipo tras el análisis de los diferentes elementos de impacto ambiental. En el caso de la parcela finalmente seleccionada por el puerto, antes incluso de disponer de este documento ambiental, los técnicos subrayan que las afecciones serían mínimas. A modo de ejemplo, la relativa a la calidad del aire sólo sería perceptible durante la obra, si bien al tratarse de una zona aislada, "los efectos se minimizan". "La afección acústica es nula, por encontrarse alejada", incide, y agrega que la afección también sería mínima en la cimentación, al tratarse de terrenos de relleno antrópico. "El efecto pantalla es mínimo al encontrarse en una zona no saturada y aislada", añade. Asimismo, el documento considera que la torre será "un hito de interés singular de cotas similares a las ya existentes de las grúas y de los cruceros". "No es un elemento único del paisaje que pueda destacar al encontrarse otros de similar altura en el entorno; queda alineado con elementos de mayor cota, como ejemplo claro se encuentra en la alineación de Monte Gibralfaro y otros edificios de la Malagueta, con 50 metros de altura", expone el documento. Por el contrario, las otras dos ubicaciones analizadas cuentan con mayores problemas. En el caso de Muelle Heredia se destaca "el efecto barrera paralelo a la calle Muelle Heredia", mientras que la opción de San Ándres, junto al terreno reservado para el Auditorio, haría que "destacase sobre las demás edificaciones de forma inmediata; no existe efecto amortiguador por parte de otras instalaciones como las grúas, la alineación con Gibralfaro o los cruceros atrasados".