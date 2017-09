El incendio en la planta de reciclaje recrudece el conflicto de los bomberos

El concejal de Seguridad de Málaga, Mario Cortés, lamentó ayer que algunos bomberos "sigan manteniendo una actitud irresponsable anteponiendo sus reivindicaciones salariales a la seguridad de los malagueños" y se negaran a cubrir las emergencias en la ciudad con el incendio de la planta de reciclaje.

Cortés recordó en un comunicado que el sábado por la tarde tuvo que activarse parcialmente el plan de emergencia por tres incendios simultáneos, uno de ellos en una planta de Recisur en el polígono Villa Rosa, que obligó a cortar la carretera MA-24 en el nuevo acceso al aeropuerto.

Ante esta emergencia sobrevenida, se procedió a movilizar a la plantilla para cubrir servicios "sin encontrar respuestas positivas, lo cual supuso el incumplimiento del protocolo establecido para estas situaciones en los servicios mínimos", según el edil. Ello obligó a pedir ayuda al Consorcio Provincial de Bomberos y al Infoca. El concejal agradeció el esfuerzo de los bomberos de Torremolinos y Benalmádena, que "estando de descanso acudieron a cubrir la emergencia surgida en la capital".

Por su parte, los bomberos acusaron al Ayuntamiento a través de un comunicado de activar parcialmente el Plan de Emergencia Municipal para criminalizarlos. "A pesar de que el suboficial de guardia al mando de la intervención comunicase a la sala del 080 que la situación estaba controlada y que no hacía falta solicitar apoyos, la Jefatura del servicio pidió ayuda a otros municipios y activó el Plan. Se da la circunstancia de que esto sucede en el marco de la huelga de bomberos", detallaron en el escrito.

"El decreto de servicios mínimos aprobado por el alcalde recoge la posibilidad de requerir la incorporación de los bomberos de descanso, como si el hecho de la declaración del PEM activara una sirena allí donde se encuentren los bomberos sin importar que estén de vacaciones, con el teléfono apagado o en sus casas al cuidado de sus hijos", continuaron en el comunicado.

Asimismo, denunciaron que ayer el fuego se reavivó en la planta porque no disponían de botellas de aire de repuesto "al no funcionar el taller de equipos autónomos los fines de semana". Debido a este tipo de problemas consideran que el conflicto es organizativo y no sindical. También subrayaron que la mitad de los bomberos de Torremolinos que acudieron estaban de guardia y no de descanso, como apuntó el Ayuntamiento.

Por otro lado, Cortés detalló a este periódico que una chispa que saltó del motor de un torito fue la causante de las llamas en la planta de Recisur, según se aprecia en un vídeo captado por una cámara de seguridad.

Asimismo, el edil explicó que si bien uno de los pilares de la carretera MA-24 resultó afectado por las llamas, los daños no son graves. La vía permaneció cerrada al tráfico casi 24 horas por la concentración de humo, pero ayer volvió a reabrirse.