La inestabilidad y las lluvias vuelven a Málaga al menos hasta el jueves

Los días de primavera de la pasada semana solo fueron un espejismo. Las tormentas que descargaron el pasado domingo por la noche más de 200 rayos y dejaron 5,5 litros en la estación de recogida del aeropuerto de Málaga fueron el preludio de una semana que comenzó ayer, y seguirá hasta al menos el jueves, inestable. La calima, causada por la abundancia de partículas muy pequeñas de polvo en suspensión, sucedió ayer a las tormentas de barro que dejaron, en gran parte de la provincia, un paisaje blanco. El motivo de ambos fenómenos es el viento de componente sur o africano que la dana que gira en torno al Golfo de Cádiz está empujando hacia Málaga.

Este fenómeno, que se puede traducir como un embolsamiento aislado de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, es también la causante de la inestabilidad que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para los próximos días. Según su portavoz, José María Sánchez-Laulhé, este martes predominaran los chubascos débiles, ocasionalmente acompañados de tormentas, los cielos con intervalos de nubes medias y altas, que tenderán a despejarse en la parte central del día, y vientos flojos y variables.

Con el paso de las horas, la probabilidad de precipitaciones ascenderá, por lo que la Aemet prevé lluvias durante toda la jornada del miércoles. Estas precipitaciones serán abundantes y vendrán de la mano de los movimientos de la dana.

Las temperaturas para estos días no presentarán cambios respecto a las jornadas anteriores, seguirán, en palabras de Sánchez-Laulhé, altas para esta época del año. Para hoy, por ejemplo, se esperan máximas de 24 grados en la capital y en Vélez-Málaga y 22 en Antequera. Las mínimas también apuntan a lo alto y no bajarán, generalmente, de los 15 grados. Según el portavoz de Aemet en Andalucía, precipitaciones como las del domingo no son un fenómeno extraño, guardan un completo paralelimos con las llamadas tormentas de verano que, aunque habituales en esta época, son extrañas por Málaga.