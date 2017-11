El informe sobre el escape de gas en un hotel cántabro culpa al mal estado de las calderas

El informe pericial solicitado por el juez que investiga las causas del escape de gas registrado el pasado mes de septiembre en el hotel Campomar de Isla, en el que 49 personas resultaron intoxicadas y una de ellas falleció (un vecino de Rincón de la Victoria de 62 años), señala que la caldera del establecimiento presenta un funcionamiento "claramente de riesgo, un grado de deterioro importante" y un estado de mantenimiento "deficiente". Y añade que "el suceso se genera por la confluencia de dos circunstancias: que los baños no disponen de conexiones a los conductos verticales de ventilación; y la rotura de la chimenea de la caldera, que ha originado la filtración de monóxido de carbono en el espacio existente entre escayola y forjado de la segunda planta y el techo de la planta baja" del hotel. En el momento en el que se produjo el escape se encontraba en el hotel un grupo de vecinos de Rincón de la Victoria. Cinco de ellos, incluida la víctima mortal, tuvieron que ser ingresados en la UCI.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, puntualiza que la primera circunstancia es de carácter constructivo y "puede provenir de hace mucho tiempo, incluso de origen"; pero en el caso de la segunda, "resulta impensable pensar que la rotura del conducto de la chimenea se haya producido hace algún tiempo", ya que los valores medidos en las pruebas son "similares" a los que se pudieron producir el 21 de septiembre. "Resulta imposible soportar los grados de intoxicación evaluados sin evidenciar manifestaciones claras de intoxicación en los residentes", concluye el informe, que la Consejería de Industria ha remitido al Juzgado nº 1 de Santoña con fecha 17 de noviembre.

El documento explica que la chimenea presenta "huecos y obstrucciones" que dificultan el buen funcionamiento de la misma, especialmente en el forjado del suelo de la tercera planta, afectando sobre todo al falso techo de la planta segunda. Añade que la sala de calderas "no dispone de mantenimiento reglamentario y evidencia una falta de mantenimiento adecuado". Asimismo, señala que los acumuladores de agua caliente, instalados hace "tres o cuatro años", no han sido regularizados administrativamente, ya que dicha modificación-ampliación de la instalación no se ha presentado ante la Administración".