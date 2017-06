Un informe 'retrata' a Urbanismo en el trámite del hotel de Moneo

"La negativa a aprobar el proyecto de urbanización no carece de motivación, sino que tuvo una motivación basada en un hecho cierto: la promotora Braser no ha cumplido con sus obligaciones urbanísticas, ni con los condicionantes impuestos en el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación", recoge el informe, en el que se incide en que antes autorizar las obras de urbanización, "que comporta la aprobación del proyecto de urbanización", debían estar "aprobadas y ser eficaces" tanto el planeamiento urbanístico como el instrumento necesario de ejecución del planeamiento.

El dictamen del letrado, fechado el pasado 30 de marzo, sirve de defensa ante la demanda que la promotora interpuso contra Urbanismo después de que su consejo rector rechazase, con el voto contrario de todos los concejales de la oposición y el aval del PP, tanto la licencia como la urbanización. Entre las aseveraciones realizadas se destaca: "no es cierto que no constase en las actuaciones una causa justificada para la denegación de la aprobación del proyecto de urbanización. Ello contrasta con lo que en el debate del consejo aseguró el alcalde: "no hay incumplimiento por parte del promotor".

Confían en que se rechace la última idea de Braser

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, confió ayer en que tanto la Asesoría Jurídica municipal como el nuevo interventor del Ayuntamiento informen negativamente a la propuesta de Braser de afrontar el pago del convenio con una parte en metálico (2 millones) y el resto con un edificio de oficinas. "Es más de lo mismo y no está contemplado en el ordenamiento jurídico", expuso. A su juicio, "no es legal que el Ayuntamiento acepte una promesa de entrega futura", ya que "no está previsto en el ordenamiento jurídico" y por este motivo "no se acepta algo parecido a un ciudadano que debe una multa u a una pequeña empresa".