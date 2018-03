Las infracciones urbanísticas sin tramitar marcan el Pleno

La creación de una comisión de investigación de infracciones urbanísticas sin tramitar, la situación de los bomberos, los accesos a Campanillas y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la prisión permanente revisable, las pensiones, solicitar fondos europeos para el bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol, así como la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal centrarán el Pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de marzo, que se celebra hoy. En concreto, IU-Málaga para la Gente lleva entre sus mociones una ordinaria en la que piden la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracciones que en el periodo de 2006-2016 no se hayan tramitado o hayan caducado y prescrito. Algo que, previsiblemente, saldrá adelante, según adelantó el portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, que añadió que también instan a reforzar el servicio de inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con la incorporación de nuevos inspectores.

En rueda de prensa, Zorrilla, que afirmó que esta iniciativa ha puesto "muy nervioso" al equipo de gobierno ya que ha dicho que han intentado que la moción se "suavice", tachó la situación de "escándalo". "Urbanismo es un caos organizativo", criticó, acusando al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de tener la responsabilidad ya que "es el concejal de Urbanismo en la sombra". De igual modo, lamentó la "falta de voluntad" del equipo de gobierno "de perseguir" las infracciones. No será la única iniciativa, ya que el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del edil responsable, Francisco Pomares, para que dé explicaciones, anunciado el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, que apoyará la creación de la comisión de investigación, ya que, a su juicio, "es muy preocupante lo que está pasando".

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, abogó por llevar a cabo un consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo "especial dedicado al análisis de los aspectos que preocupen", pero dijo, no obstante, que "la impresión que se daba en esta materia es que partía de unas estadísticas equivocadas". Por ello, incidió en que los datos "exactos, transparentes y rigurosos son los que nos permiten tener un debate serio y riguroso" y "nada mejor que el consejo para verlo con detalle", asegurando que "esa es la mejor solución a la inquietud de cualquier grupo municipal sobre esta materia".

Por otro lado, de nuevo el conflicto de los bomberos vuelve al pleno de marzo con una moción conjunta de los grupos de izquierdas de PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, en la que reclaman, entre otros, previsión en el presupuesto del aumento de la dotación de medios humanos y materiales. Precisamente, los bomberos criticaron que "el Ayuntamiento sigue empecinado en no hacer nada" y anunciaron que han presentado una denuncia "por prevaricación ya que el decreto de mínimos no se esta respetando".