Las ingenieras salen a la luz en el evento tecnológico J on the Beach

J on the Beach, que reúne desde hoy hasta el viernes a más de 300 personas alrededor de un panel conformado por medio centenar de expertos mundiales en computación y big data, trata en su segunda edición de sacar a la luz el papel de liderazgo que ejercen las mujeres. A través de la organización Yes We Tech, el evento cuenta con la ingeniera de software de Google Jessica Frazelle, la desarrolladora de Underscore Danielle Ashely, o la ingeniera de Über Research Anjana Vakil. También figuran entre los ponentes Caitie MacCafrey, desarrolladora backend y de sistemas de Twitter, Alicia Asín, consejera delegada de Libelium, Ara Pulido, directora de ingeneiría en Canonical, la consultora Camile Fournier, Inés Sombra, ingeniera de sistemas distribuidos de Fastly, Kikia Carter, de Enterprise Arquitect en Lightbend, Trisha Gee, desarrolladora de Jetbrains y Yara Senger, fundadora de Globalcode.

Respecto a la primera edición de J on the Beach, en esta edición la presencia femenina entre los expertos que imparten conferencias o dirigen talleres se ha doblado, de modo que ha pasado de cinco a diez ponentes. Uno de los desafíos que aborda en esta ocasión la cita es un encuentro que reúna a todas las ponentes con el "objetivo de buscar fórmulas que aumenten el número de mujeres ponentes en las próximas ediciones", según ha puesto de relieve la fundadora de Yes We Tech, Carmel Hassan, quien ha preciado que el objetivo de la organización es conocer "si realmente esta proporción de mujeres es suficiente para crear eventos de tecnología de mayor valor y explorar nuevas vías que permitan dotar de diversidad a ediciones posteriores". En este sentido, mañana jueves las ponentes celebrarán un encuentro con la comunidad que se aglutina bajo Yes We Tech en el que se recurrirá a todos los conocimientos sobre big y small data para "explorar la comunidad generada alrededor de la conferencia y analizar los temas las personas y las actividades que pueden influir en crear un evento más diverso".