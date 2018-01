El inmigrante que murió en Archidona fue confinado en la celda tras un motín

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó ayer que el inmigrante Mohamed Bouderbala, que se suicidó en la cárcel de Archidona mientras funcionaba como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), fue confinado en su celda tras protagonizar un motín ese día. Zoido compareció en el Congreso, a petición de PSOE y Unidos Podemos, para informar sobre este suceso, y relató los hechos que se registraron en el informe policial sobre el caso de este joven que fue hallado muerto en su celda el 29 de diciembre.

El documento policial que Zoido leyó ante los diputados señala que Bouderbala fue trasladado a un módulo, junto con otros 11 internos, al ser considerado uno de los responsables de un motín. Sin embargo, no se precisa por qué no recibió atención de los responsables del centro, ni a la hora de la cena ni durante la noche, ya que según el auto judicial, el joven no salió de su celda desde las tres de la tarde, hasta que fue hallado muerto a la mañana siguiente.

Zoido señaló durante su intervención que los internos no cuentan con vigilancia en las habitaciones, tal y como ocurre en el resto de CIE y apuntó que se acude en ayuda del inmigrante en el caso de que sea solicitada por él mismo a través de una llamada. Es decir, que mientras el interno está en su habitación, sólo cuenta con las cámaras de vigilancia instaladas en los pasillos del centro. Son esas cámaras las que recogieron que nadie se acercó a la celda de Bouderbala durante las 15 horas que transcurrieron desde que fue trasladado a su habitación y cuando fue descubierto su cuerpo a la mañana siguiente, y las mismas imágenes por las que el juez decidió el archivo provisional de la causa abierta por este suceso, al considerar privado que no hubo testigos ni implicados en la muerte del inmigrante.

"Se constató que desde el ingreso del interno no se abrió la puerta de la habitación, ni entró nadie en la misma", declaró el ministro, para añadir que tampoco se grabó "movimiento" en el módulo. "Se descarta la participación otras personas más allá de su decisión personal de poner fin a su vida", señala el auto del juez, que leyó Zoido ante los diputados. El ministro compartió en su intervención este informe y también el del forense que especifica que el cuerpo presentaba "sólo lesiones autoinflingidas, sin lesiones de violencia externa". Zoido respondía así a las informaciones que señalaban que el fallecido se había autolesionado anteriormente y que había sido víctima de la violencia de los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) asignados para garantizar la seguridad.