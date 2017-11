El parlamentario andaluz por Málaga Carlos Hernández White es un asiduo de la línea que tuvo el accidente, pero la impresión de verse en una situación de ese estilo fue enorme: "Fue un susto grandísimo, pero por desgracia para mucha gente ha sido más que eso", indicó el parlamentario de Ciudadanos, quien se desplazaba a la capital para acudir al Pleno del Parlamento de Andalucía. "La gente estaba inquieta y se agarraba a todas partes para no resultar herida", añadió sobre el siniestro. Pese a que el descarrilamiento se produjo más allá de las 10:00, Hernández no llegó hasta Sevilla bien entrada la tarde: "He tenido que llamar el secretario de mi grupo parlamentario para decirle que no llego al Pleno [que empezaba a las 16:00]". Y es que la odisea, según el diputado, se alargó durante horas: "Nos habían montado en otro tren para ir a Sevilla [desde el lugar del accidente], pero no pudimos continuar porque varios kilómetros adelante estaba cortada la vía por inundación. El tren volvió marcha atrás y bajamos para esperar un autobús", indicó Hernández White.

El representante naranja no tuvo dudas en criticar el estado de la línea y expresó que en el día a día se notan las malas condiciones de la misma: "Esa línea está en malas condiciones, la hago muchos días. Es vía única y es bastante antigua, de hecho, es una línea en la que habitualmente se nota el traqueteo en determinados tramos. Desde luego no son las mejores condiciones, hay que asegurar la seguridad".