Un grupo inversor español compra el centro comercial Málaga Plaza

El sector de centros comerciales está en auge entre los inversores y ayer se hizo pública una nueva operación en la provincia de Málaga. El grupo español New Winds ha adquirido el centro comercial Málaga Plaza, situado en pleno centro de la capital malagueña, a Inversiones Igueldo. Así lo aseguró ayer la consultora que ha realizado las tareas de intermediación, Aguirre Newman, que no desveló el importe de la compra, aunque sí destacaron que "en los próximos meses New Winds acometerá un ambicioso plan de mejoras en el centro comercial y dará entrada a nuevos operadores".

El centro comercial Málaga Plaza tiene una superficie bruta alquilable de 6.600 metros cuadrados y 20.615 metros cuadrados construidos que se distribuyen en tres plantas en altura y tres bajo rasante con 320 plazas de aparcamiento. Fue construido en 1993, está ocupado por firmas como Fnac, Burger King, Primor o VivaGym y, según aseguran desde la intermediaria, recibe tres millones de visitas al año. En sus casi 30 años de historia este centro comercial cambió varias veces de manos, tuvo serios problemas de ocupación y no dio el salto hasta que en 2008 se instaló la multinacional francesa Fnac, que le sirvió como locomotora.

El Málaga Plaza ha vivido diversas etapas y su impulso llegó en 2008 con la FnacEn los últimos años se han vendido Vialia y Bahía Azul y hay dos megaproyectos

De New Winds Group no se sabe gran cosa. De hecho no tiene ni página web, ni departamento de comunicación ni atendió ayer a las preguntas realizadas por este diario. Según los datos del Registro Mercantil, el pasado 14 de febrero constituyó la sociedad NW Retail Málaga con un capital de 3.000 euros, cuyo administrador único es Gorka Marques Olarreaga y cuyo objeto social es precisamente la adquisición y gestión de bienes inmuebles. Marques también es el administrador único de New Winds Group desde octubre de 2014, mientras que la apoderada desde esa misma fecha es María Aranzazu Reyzábal. La familia Reyzábal es muy conocida en Madrid pues eran los propietarios del rascacielos Windsor, conocido por ser destruido en un incendio en 2005 y posteriormente adquirido por El Corte Inglés. A través de New Winds, una rama familiar ha diversificado sus inversiones en varios segmentos, entre los que se incluye el inmobiliario o el de la energía, y cuyas operaciones más sonadas han sido la compra en septiembre de 2015 del centro comercial Montecarmelo, en Madrid, a Invesco. Ese centro tiene una superficie bruta alquilable de 12.000 metros cuadrados y cuenta con cerca de medio centenar de locales comerciales. Dos años antes, en abril de 2013, New Winds Group le compró a Inmobiliaria Colonial un edificio de oficinas en Madrid de casi 7.000 metros cuadrados en la calle Agustín de Foxá, donde tiene su sede central NW Retail Málaga S.L.

Los centros comerciales siguen estando de moda y, lo que es más importante, generando dinero y empleo, siendo los outlets los últimos en llegar y los que se están llevando buena parte del pastel. Según los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) presentados recientemente, estos establecimientos facturaron en España 42.464 millones de euros el año pasado, lo que supuso un incremento del 3,6% respecto a 2015. Fue el tercer año consecutivo de repunte y se espera que en 2017 haya más crecimiento por la mejora del consumo de las familias. Los centros comerciales españoles recibieron casi 2.000 millones de visitas el año pasado.

Los centros comerciales son un producto rentable y están moviendo el mercado. Según la AECC los operadores invirtieron el año pasado 2.500 millones de euros en la compraventa de instalaciones que ya estaban en explotación, siendo el segundo mayor volumen de la historia. En 2016 abrieron seis centros nuevos en el país y se prevén más inauguraciones y ampliaciones entre 2017 y 2019 que colocarán en el mercado 1,3 millones de metros cuadrados más de superficie para alquilar. La evolución del sector es reveladora. En 1981 había 20 centros comerciales en España y en 2015, último dato publicado, había 546.

Los inversores nacionales e internacionales están buscando todo tipo de posibilidades y Málaga está en letras mayúsculas en sus respectivas carteras. A finales de enero de 2016 el fondo estadounidense Marathon Asset Management informó de que había comprado el parque comercial Bahía Azul, situado junto a Ikea, por un total de 18,5 millones de euros a la empresa malagueña Bahía Málaga Desarrollos Integrales. Este parque abrió sus puertas en noviembre de 2008 tras realizar una inversión de 50 millones de euros y tiene una superficie de casi 14.000 metros cuadrados. En 2014, la empresa pública Adif y Riofisa vendieron la concesión del centro comercial Vialia, ubicado en la estación de tren, a una multinacional brasileña por 63 millones de euros y un periodo de explotación de 44 años.

Sobre la mesa hay además dos grandes proyectos en la provincia. Uno es la construcción de un outlet en la segunda ampliación del centro comercial Plaza Mayor que supondrá una inversión de 115 millones de euros y la creación de mil puestos de trabajo, siendo los promotores McArthurGlen y Sonae Sierra. Tendrá 170 establecimientos y 30.000 metros cuadrados y se espera que se inicien las obras en breve, con vistas a que pueda estar operativo a finales de 2018 o principios de 2019.

El otro megacomplejo es el promovido por la multinacional británica Intu en Torremolinos, que será el mayor centro de ocio en Andalucía. Se está a la espera de culminar los trámites urbanísticos para poder iniciar las obras y detallar el proyecto en sí, aunque se estima que se invertirá unos 600 millones de euros, habrá 365 tiendas, una pista de esquí y se generarán unos 4.000 empleos.