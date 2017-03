"La izquierda alternativa tiene la responsabilidad de ganar la Alcaldía de Málaga"

-tras casi 14 años como máximo representante de IU en la provincia de Málaga anuncia su marcha. Bien es cierto que los estatutos no le permiten volver a concurrir al puesto. ¿Por qué ahora?

-Hay que tener en cuenta que lo que nos viene por delante es muy trascendente, es una apuesta muy arriesgada, audaz y valiente, pero que tiene su complejidad. Entendí que la próxima asamblea en Málaga no podía ser la de mi despedida y no podía estar centrada en el fin de una etapa. Hacía falta un cambio para que en los meses que quedan para ese momento todos nos tomemos el tema de forma reactivada y para que lo de atrás no ocupe ni medio minuto.

-Habla usted de lo que tiene por delante Izquierda Unida. ¿A qué se refiere?

-Hablamos de la confluencia que ya de hecho estamos materializando en el plano de lo social, en el ámbito de la educación, donde ya estamos explorando un camino compartido con otras fuerzas de izquierda. En breve tenemos que ir adelante con una mayor coordinación de nuestras estructuras para, como consecuencia de ello, lograr una confluencia electoral en las próximas citas, que serán las autonómicas y municipales de 2019. Aunque tenemos la impresión de que las andaluzas se adelantarán, con lo que hay que incrementar los ritmos de esa confluencia. Es una apuesta que tenemos y por eso dimití, para contribuir a que esto vaya con la velocidad de crucero adecuada.

-¿Qué peso cree que tiene Málaga en este nuevo escenario?

-Málaga siempre ha supuesto una aportación importante al conjunto del proyecto de IU, no sólo en lo cuantitativo. Hemos sido de las provincias que aporta más concejales, más alcaldías. En Málaga hemos sido una organización que ha tenido las costumbre de intentar algo muy simple pero que a los partidos les cuesta, aplicar lo escrito. Por eso el otro día animaba a que en la confluencia todos tenemos que echar lo mejor de nosotros.

-¿Hasta qué punto esa confluencia electoral puede permitir el asalto a la Alcaldía de Málaga en las municipales de 2019?

-Sería imperdonable que esa confluencia no se diera. Si se da en los términos que queremos todos estoy convencido que se ganará. Todo lo que se pueda reclamar desde la izquierda alternativa, ya sea Málaga para la Gente y las organizaciones implicadas; Podemos, Eccuo, IU... Tienen una responsabilidad, ofrecer un proyecto común que les supere a todos ellos, que incorpore a gente que quiere cambiar esto, para ganar la Alcaldía del Ayuntamiento, para ser la primera fuerza política.

-A los que en los últimos tiempos vienen advirtiendo de que ese proceso de conjunción iba a suponer la desaparición de IU...

-Llevamos dos años con ese discurso y aquí estamos y así vamos a seguir. Apostamos por la suma, no de siglas sino de voluntades. IU está como contribuidora, a lo que nos digan vamos a sumar a nuestros profes, con los que están en las Ampas. La clave es que cuanto más consolidados tengamos esos espacios, cuanto más hayamos lubricado nuestras relaciones en esos ámbitos, tendremos una oferta que no sólo represente a la izquierda política, sino también a la social y a la sindical. El objetivo que buscamos no es que la confluencia electoral sea una sopa de letras.

-¿Con que se quedaría con estos casi tres lustros de liderazgo orgánico?

-Lo mejor no es conocer la organización, es conocer a su gente. Tenemos una gente muy buena. Es lo que mejor me llevo. Hay mucha gente que no pone las cara ante los focos, pero que es la que se la parte todo los días. Y he podido cerrar tres acuerdos de gobierno en la Diputación.

-Usted fue clave en el acuerdo de gobierno con el PSOE en la Junta de Andalucía. ¿Se arrepiente de que IU no hubiese actuado de otro modo?

-Sí, de muchas cosas. A toro pasado es más fácil. Tendríamos que haber sido mucho más exigentes, hasta lo que hubiera hecho falta. El PSOE construyó las razones para la ruptura. Hubo ingenuidad. Entramos en un gobierno creyendo lo que habíamos firmado y el PSOE, lo digo de manera hasta cariñosa, es un perro viejo. Sabía para lo que requería ese acuerdo. Es que llegamos a construirle un relato en esos años duros que le permitió darse un barniz extraordinario. Hoy el PSOE, desgraciadamente, es una máquina para mantenerse en el poder.