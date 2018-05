Un joven de 19 años protagoniza un tiroteo sin heridos en La Palmilla

Disparaba al aire, a plena luz del día y junto a un abarrotado mercadillo de La Palmilla, pero la tensión se palpaba desde hacía días. La noche anterior, según vecinos consultados, ya se habían oído numerosas detonaciones. "No he podido dormir. Hubo jaleo y escuchamos muchos disparos hasta la madrugada", explicaba ayer un vecino, que prefirió no llamar a la Policía. "No lo hice por seguridad, temo que tomen represalias", indicaba. La Policía Nacional está investigando un tiroteo que tuvo lugar ayer y ha detenido a uno de los presuntos autores, un joven de 19 años y nacionalidad española, al que le ha intervenido un revólver.

En palabras de uno de los vecinos, que insiste en que se trata de un hecho aislado, el origen de los disparos es una refriega entre dos familias de un mismo clan y descarta que tenga relación con el tráfico de drogas. "La Policía ya estaba en alerta. Cuando llegaron, un hombre empezó a pegar tiros, se le encasquilló la pistola y la lanzó al tejado de una casa", contaba otro residente. En el mercadillo, unos optaron por cerrar su negocio, otros salieron corrieron. Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:00. Varios testigos alertaron a la sala del 091 de que se oían detonaciones en la zona del Paseo de María Ángeles Arroyo Castro. Al lugar se desplazaron varias dotaciones que, tras las primeras comprobaciones, arrestaron a uno de los supuestos implicados. Los agentes le consideran responsable de los presuntos delitos de desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas. Además del revólver del que, supuestamente hizo uso el ahora arrestado, los policías hallaron también dos vehículos con impactos de bala, aunque no tienen constancia de que hubiera ningún herido.

Escucharon disparos desde la noche anterior pero no denunciaron por "seguridad"

Según los residentes, no ha sido el único episodio violento ocurrido estos meses. Recientemente, asistieron a la escena de un hombre que efectuaba disparos al aire con un kalashnikov -fusil de asalto soviético-. "No pillaron a nadie, pero eran los mismos. Son armas pesadas y las ráfagas asustan. En la tele no impactan tanto como en directo", expresaba ayer, al tiempo que criticaba el estado de "dejadez" de La Palmilla, donde "se trapichea a plena luz del día y se fuma en bares".

Hace un año, la Policía practicó 25 detenciones por unos enfrentamientos ocurridos en el barrio. El comisario jefe aseguró entonces que habría "tolerancia cero" y que actuaría con "contundencia" para dar respuesta a las "exhibiciones groseras" de armas por parte de clanes rivales vinculados al tráfico de drogas. Los agentes intervinieron ocho catanas, 13 machetes, dos revólveres y espadas y bastones de estoques, entre otros. Los escolares del CEIP Manuel Altolaguirre expresaban en una carta remitida al Ayuntamiento de Málaga que querían libertad para poder jugar en la calle. "No es justo que no podamos estar como los niños de otros barrios", rezaba el escrito.