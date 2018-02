El 56% de los jubilados no llegan a la pensión mínima

La pensión media de los jubilados en Málaga era en enero de 984,3 euros, lo que implica que hay muchos que cobran más y, sobre todo, muchos que cobran menos que esa cantidad. Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron ayer que el 56% de los jubilados que cobran una pensión en Málaga no llegan a la pensión mínima estipulada por el Gobierno, lo que requiere que se den una serie de complementos a mínimo. "Hay 80.000 personas con complementos porque no llegan a cobrar ni siquiera el mínimo que dice la ley y esa es una situación inadmisible", aseguró ayer Juan Morón, secretario general de pensionistas del sindicato CCOO en Málaga.

El secretario general provincial de CCOO, Fernando Muñoz, añadió que incluso hay 5.424 personas que cobran una pensión inferior a 150 euros y criticó que el aumento estipulado del 0,25% de la pensión apenas representa unos 37 céntimos de euro.

"Jubilarse con mas de 65 años supone perder un 2% de la pensión media en Málaga. El jubilado el año pasado ganó 22 euros menos al mes que el jubilado en las mismas condiciones en 2016", dijo Muñoz, quien señaló que "estamos en un sistema que empobrece porque las bases de cotización son cada vez más bajas, los salarios son más bajos, las jornadas parciales no contribuyen a una pensión digna y el parado de larga duración tampoco tiene una pensión digna porque no cotiza en los últimos años". En este sentido, Muñoz subrayó que "en nuestro país la Seguridad Social es la principal herramienta que garantiza el estado del bienestar y necesita políticas de refuerzo y no políticas que van primando a la banca, las constructoras y las aseguradoras a través de los ahorros privados". El secretario general provincial de CCOO aprovechó la ocasión para denunciar la actitud del gobierno de Mariano Rajoy "que regala incentivos fiscales a los que pueden ahorrar pero esos no son la mayoría de la población". Según este dirigente sindical, esa medida, aprobada la pasada semana, "va en contra del sistema de pensiones porque para que las pensiones sean sostenibles hace falta aumentar los ingresos en el sistema de la Seguridad Social".

Los representantes sindicales anunciaron ayer en una rueda de prensa que continúan con el calendario de movilizaciones que iniciaron el año pasado bajo el nombre Trabajo digno, pensiones dignas, no al 0,25%. Este jueves, 15 de febrero, habrá una concentración a las 12:00 en la plaza de la Constitución. Del 19 al 23 de febrero habrá una serie de movilizaciones por la calle para informar a los ciudadanos y recoger firmas. Entre el 1 y el 15 de marzo los dos sindicatos mayoritarios han convocado concentraciones en la puerta de la tesorería de la Seguridad Social, mientras que del 19 al 21 de marzo volverán a recoger firmas en la calle como señal de protesta.