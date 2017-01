Un jurado verá el caso del acusado de asesinar al hijo de tres años de su pareja

Un jurado popular será el encargado de emitir un veredicto de culpabilidad o no en el caso del hombre acusado de dejar morir ahogado en una balsa de los Montes de Málaga al hijo de 3 años de su pareja en febrero del 2015. Antes de la celebración de la vista, que no tiene fijada aún la fecha, se elegirán a 36 candidatos a jurados escogido previamente mediante un sorteo informático que deberán comparecer en la sala de vistas, de entre los cuales saldrán finalmente los once miembros -nueve titulares y dos suplentes- que formarán parte del Tribunal del Jurado.

La fiscalía malagueña ha solicitado para el acusado una pena de veinte años de prisión por un delito de asesinato, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, mientras que su defensa ha alegado que huyó de la zona y no socorrió al menor "impulsado por un miedo insuperable".

Por todo ello, la defensa está disconforme con el escrito del fiscal y considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente con un delito de omisión del deber de socorro, ya que "no existe un plan previo o propósito criminal", según el escrito, al que ha tenido acceso Efe.

El fiscal mantiene que la relación entre el acusado y la madre del menor era "complicada, con frecuentes discusiones que alguna vez terminaron en separación temporal" y que el procesado era "muy celoso", aunque su relación con el niño era "buena".

El acusado "resolvió deshacerse del menor, bien sea por celos, bien por entender que era un estorbo en su relación con la madre" y a finales de enero del 2015 se puso en contacto con el padre del niño y, a través de mensajes de Whatsapp y llamadas telefónicas, "intentó convencerle con diversas excusas de que se lo llevase a Ceuta y se quedara definitivamente con él", según el fiscal.