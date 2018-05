"La juventud es muy manejable y solo la educación puede cambiarlo"

Hijo de presos políticos y sobrino de uno de los fundadores del Partido Comunista de Málaga, José Sánchez (Loja, 1949) vive a los 69 años rodeado de papeles, miles de documentos que ilustran y atesoran el pasado. Ha sido toda la vida profesor de Formación Profesional y Bachillerato y, ahora, la jubilación le ha dado la oportunidad de "darle vida a esa historia olvidada". Desde hace cuatro años es presidente de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido, Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

-Esta misma semana hemos visto cómo en Alfarnate comenzaban los trabajos de localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En Málaga, hay localizadas, según el mapa de la Junta de Andalucía, 99 fosas. ¿Hablamos de avances o de una muestra más del retroceso?

Si trabajamos con la educación, la historia cambiaría mucho y la gente comprendería mejor la realidad"

-Podemos decir que la guerra terminó en 1939. A día de hoy, en 2018, casi 80 años después, sigue habiendo fosas. Entre estas dos fechas hay una gran cantidad de años, tiempo más que suficiente para haberlo solucionado. No pretendo decir que en el 40 ya deberían de haber sacado todas las fosas, no. Pero si durante estos años hubieran trabajado seguro que este tema ya habría terminado.

-¿Cuál es el fin?

-Principalmente, que las personas que ahora tienen 80 años y siguen sin saber dónde están sus familiares descansen. En el Cementerio de San Rafael nos hemos encontrado con algunos casos en los que desconocíamos a quién pertenecían los cuerpos, pero lo que sí sabíamos es que estaban ahí y los hemos dignificado. Málaga recibió a más de un centenar de pueblos que buscaban refugio. De los cerca de 17.000 fusilamientos que se contabilizan, hemos llegado a recuperar algo más de 5.000 cuerpos ¿Dónde están los demás? ¿De qué forma los han quitado de enmedio?

-¿Cómo hay que hablar de las fosas? ¿En pasado o en presente?

-Hablar de fosas comunes es hablar de un pasado para que el presente le sirva de honra, de reconocimiento, y de tranquilidad a la familia, que saben que los huesos de sus seres queridos no están abandonados en cualquier sitio.

-También hemos visto la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en Callosa de Segura (Alicante) los vecinos se alzaron para paralizar la retirada de la Cruz de los Caídos.

-Hay muchas personas que no terminan de conocer qué es la historia, por eso la educación es fundamental. Si un determinado símbolo representa unos crímenes que se hicieron y alguien les explica cómo sucedieron, creo que la sociedad actuaría de forma distinta. El argumento de para qué mover algo si es mejor olvidarlo no es cierto. Si es tu padre, no quieres olvidarlo. Si trabajamos con la educación, si explicamos cómo fueron los hechos, la historia cambiaría mucho y la gente sería capaz de comprender la realidad mejor.

-Habla de la importancia de la educación...

-Sin educación no consigues nada. Primero porque te permite tratar los temas con los documentos en las manos. Todo lo que sea conocer es lo que puede hacerte entender qué ha pasado y llevarte a comprender que hay que seguir viviendo con ello. El hecho de que se oculten las cosas logra justamente lo contrario: deforma las cosas, uno lo explica exageradamente hacia un lado y otro lo hace hacia el otro.

-Con esta lógica, ¿echaría abajo, por ejemplo, el Valle de los Caídos o daría una vuelta a su significado?

-Haría una reinterpretación de ese lugar, que es un símbolo enormemente dañino porque conserva a unos asesinos al lado de las personas que asesinaron. Esto no es algo muy lógico. Al menos, yo no lo querría para mis familiares.

-Pero además de simbología, quedan asociaciones vinculadas al franquismo...

-Sí, siguen existiendo fundaciones que reciben subvenciones del Estado que tienen una ideología en el papel muy diferente a la que demuestran con hechos. La juventud de hoy en día es muy manejable. Alguien puede hacer con falsas interpretaciones que esos chavales actúen bajo lo que le vayan diciendo, manejándolos. Les das banderas y... Se están potenciando los grupos extremos, por ejemplo, en los campos de fútbol. Estos extremos incontrolables siempre existirán, pero si trabajamos en ello, los jóvenes podrán decidir libremente. Ahora están siendo manipuladas y, nuevamente, esto sólo se combate con la educación, con el conocimiento de los hechos.

-Últimamente hay muchas banderas, eso sí…

-Ocurre una cosa: la bandera española constitucional comparte los colores con las prefalangistas. Un gran parte de la población no utiliza esa bandera de la misma forma que lo hacen otros países, como un símbolo que representa a un pueblo más allá de la ideología de cada individuo. Aquí no pasa porque un bando se adjudicó su uso, porque la bandera de España constitucional se utilizó como un símbolo de la derecha.

-¿Eso no fue un fallo de la izquierda?

-Sí, el fallo de la izquierda fue usar otras y permitir que la bandera fuera utilizada exclusivamente por la derecha. Los equipos de fútbol han sido quienes han empezado a normalizar la bandera constitucional, sin ellos todavía estaríamos viéndola como algo fuera de tono. La izquierda democrática entiende y acepta esa bandera. El PSOE y una parte de Izquierda Unida la asimila y la utiliza. El estigma de las banderas es la historia que lleva consigo, el utilizarla en contra de. Yo creo sinceramente que este rechazo irá desapareciendo poco a poco.

-¿A la política no le ha interesado la Memoria Histórica?

-El poder económico siempre ha sido el poder económico. El poder militar necesita un tiempo de transformación, aunque con los movimientos democráticos dentro de las fuerzas armadas los altos mandos siguieron siendo los mismos que había en la dictadura. El poder de la Iglesia siguió siendo el mismo. La política ha intentado, sin tocar la Memoria Histórica, apaciguar el que no hubiera movimientos de pico en la derecha.

-¿Me habla de la Transición?

-Fue algo así como te entrego esto o no voy a tocar qué hicisteis y, a cambio, vamos a seguir para adelante. Sí, esto es para mí la Transición. Fue un momento muy crítico, era muy peligroso levantar la Memoria Histórica y decidieron no tocarla. Pero después, cuando se ha ido asentando la democracia, incluso a día de hoy, no entiendo cómo un presidente del Gobierno puede vanagloriarse de no dar dinero para la Memoria Histórica. Y más cuando trae soldados de la División Azul desde Rusia y para eso sí hay dinero.

-En el Ayuntamiento de Málaga existe una Comisión de Memoria Histórica, ¿sabe si hace algo?

-Sí, desde que se creo tenemos contacto con ella. Trabaja muy lentamente. Por ejemplo, con el callejero se ha conseguido que los símbolos del escudo, el yugo y la flecha se tapen como actuación inmediata. Pero aún están los nombres en las plazas. En Haza de Cuevas, los de militares, y en Gamarra, los de falangistas. Hay un listado sobre el que se está trabajando, nos reunimos poco, un par de veces al año. En cierto que el seguimiento podría ser más dinámico pero desde la asociación somos conscientes de que cambiar nombres de calles significa dinero para el Ayuntamiento y para los propios vecinos.

-El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es un caso raro entre los populares por su defensa de la Memoria Histórica.

-En un acto le dije a De la Torre que no lo había votado nunca ni lo iba a hacer, pero que le agradecía lo que está haciendo. El Ayuntamiento normalmente ha sido receptivo con nosotros, únicamente hubo un problema: el pipican. En este asunto, creo que el alcalde no tenía información. Siempre se presenta a los actos y ha estado a nuestra disposición. Es un hombre que, desde el punto de vista de la Memoria Histórica, si se le explican los hechos, es capaz de comprenderlos y aceptarlos, algo que lo dignifica como persona. De la Torre entiende que estamos hablando de malagueños y que él es el alcalde de todos, pero es cierto que en muchos sitios nos preguntan cómo un alcalde del PP se presta a estar a nuestro lado. Creo que al venir de UCD y no de Alianza Popular tiene una tendencia menos extrema.

-¿Y qué tal con la Diputación Provincial y con su presidente, Elías Bendodo?

-Hasta ahora, no hemos tenido ninguna relación con Bendodo. Sí con algunos de los representantes del PSOE e Izquierda Unida en la institución. Por ejemplo, pretendemos celebrar cada 5 de mayo un acto en el monumento que hay en el centro cívico, la célebre escalera del campo Mauthausen. Queremos llevar cada año a un alcalde de cada una de las comarcas. Con este tema, hemos tenido contacto con el PSOE para que lo traslade. La Diputación nunca nos ha llamado, aunque según nos cuentan desde el Ayuntamiento parte del dinero de San Rafael viene de allí, gestionado a través de la Alcaldía.

-¿Cuál es la principal deuda de Málaga con la Memoria Histórica?

-La principal deuda de Málaga son los pueblos. En la ciudad las barbaridades que se hicieron fueron muy grandes, pero en los municipios fueron tremendas. Hablamos de vecinos, hermanos. La deuda es terminar de sacar las fosas de Málaga y terminar San Rafael, que se convertirá en un hito en España.

-¿Málaga es una ciudad de derechas?

-La ciudad tenía el título de Málaga la roja, pero se ha ido transformando en un lugar donde la única manera de ganarte la vida es en el sector servicios, un ámbito que ha creado un empresariado pequeño que se siente propietario. Málaga es una ciudad de residentes que no son de Málaga. Todo eso hace que la idea política de la ciudad haya virado hacia el lado contrario. Un lugar con industria, con actividad, es más propenso a la izquierda mientras que donde el trabajo brilla por la ausencia, y si hay es de camarero, es lo contrario, cercano a la derecha.

-¿Cómo ve a la izquierda municipal?

-Sucede que la derecha tiene un elemento aglutinador: el dinero. La izquierda, hubo una vez, como en los cuentos, que creó un frente popular unido con una serie de ideas básicas. Ahora, la cooperación entre ellos es difícil. Hay una izquierda real, pero fuerte no.

-¿Cuál es la mayor parálisis de Málaga?

-El paro.

-¿Y la mayor oportunidad?

-Crear, desde la agricultura, una industria fuerte.

-¿Cómo valora el impulso que está recibiendo del turismo?

-Estamos recibiendo un incremento del turismo prestado, de países como Túnez o Egipto, donde hay problemas internos. Cuando esos lugares se normalicen, recuperarán el turismo. El turismo de playa solo no existe y la apuesta de Málaga está orientándose a los museos.

-¿Y qué le parece esa apuesta por la cultura?

-Ir al teatro en Málaga al Cervantes y que me cueste un dineral es problemático. Málaga no se puede convertir solo en una pasarela de los artistas que vienen y se hacen fotos, pero no tienen vinculación.