Un juzgado insta al Ayuntamiento a embargar la concesión del mercado de La Merced

La quiebra económica por la que parece atravesar el actual concesionario del mercado gourmet de La Merced, proyecto que abrió sus puertas a finales de 2015 tras no pocos sobresaltos, llega hasta el Ayuntamiento de Málaga. Tanto es así que la concejala de Promoción Empresarial, María del Mar Martín Rojo, informó ayer en el marco de la Comisión de Economía de la remisión por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Málaga de un escrito en el que insta al Consistorio a embargar la concesión que pesa sobre este espacio comercial. Sin embargo, según admitió la edil, existen no pocas dudas jurídicas sobre el modo en que debe actuar el equipo de gobierno, toda vez que legalmente no es posible embargar bienes públicos, que es el caso de las instalaciones explotadas por el socio privado, a lo que se añade que, de acuerdo con el pliego de condiciones que rigió la adjudicación del proyecto, éste no ha de abonar canon económico al Ayuntamiento hasta pasados diez años desde la obtención de la concesión. Ello después de que, como parte del pago por hacerse con la explotación de esta edificación, asumiese el coste de la rehabilitación del mismo.

Por estas razones, la edil del PP admitió que se va a preguntar al juzgado el modo en que ha de actuar el Ayuntamiento. Asimismo, señaló que no se tiene constancia de que existan deudas con la Seguridad Social, extremo que de producirse sí abriría las puertas al Ejecutivo local a iniciar la resolución de la concesión. Según informó ayer Sur, ya se han producido las primeras órdenes de embargo por parte del Ministerio de Hacienda y los juzgados sobre la empresa concesionaria, Ezequiel Blanco-Astarriaga Gosis, por valor de 116.000 euros.