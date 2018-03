El juzgado de cláusula suelo resuelve 91 demandas de casi 6.000 presentadas

El juzgado especializado en las demandas de cláusulas suelo apenas ha dictado 91 sentencias de casi 6.000 demandas el año pasado; los dos jueces se marchan a otros destinos a partir del 1 de abril; no hay, por ahora, sustitutos y el juez decano de Málaga, José María Páez, reconoce que hay una "preocupación extrema" por la avalancha de casos y porque todo apunta a que puede haber un efecto llamada, ya que en esas 91 sentencias se ha dado la razón al cliente.

El Consejo General del Poder Judicial publicó ayer las estadísticas de las sentencias de los juzgados de primera instancia de toda España que fueron destinados exclusivamente para atender las demandas de cláusulas suelo desde el pasado 1 de junio. Según indicaron fuentes de este organismo judicial, en el mes de junio se pusieron 631 demandas por cláusulas suelo en Málaga, a las que sumaron otras 1.959 entre julio y septiembre y otras 3.259 entre octubre y diciembre. En total, en los siete meses desde que entró en vigor el nuevo juzgado especializado se presentaron en Málaga 5.849 demandas por casos de cláusulas suelo contra las entidades financieras y, según la estadística publicada ayer, tanto en junio como en el tercer trimestre no hubo ninguna sentencia porque ni siquiera hubo juicios y en el cuarto trimestre se produjeron 91 sentencias, siendo especialmente llamativo que en todos los casos los jueces dieron la razón al cliente. Ese 100% de sentencias estimatorias se produjo en otras 21 provincias españolas y la media total nacional fue del 98,3%, por lo que se puede apreciar que los magistrados están dando claramente la razón a los demandantes. La falta de medios en el juzgado malagueño habilitado es evidente porque dos jueces, con sus respectivos equipos, no pueden absorber casi 6.000 demandas en siete meses. A eso hay que añadirle que, como señaló ayer José María Páez a este diario, entre enero y marzo se han presentado otras 1.710 demandas más, por lo que la bola de nieve crece y lo lógico sería que, con ese porcentaje de plena receptividad a las propuestas de los clientes, el número de personas que quieran presentar una demanda crezca mucho más. Páez indicó que esos dos jueces del juzgado 18 se marchan a otros destinos a partir del 1 de abril. "Hemos pedido que nos manden sustitutos y necesitamos un refuerzo urgente, pero por ahora no sabemos nada".