El juzgado mantiene al ex marido como investigado por la muerte de Lucía Garrido

El Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga ha acordado seguir la tramitación del procedimiento por la muerte de Lucía Garrido, mujer hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en Alhaurín de la Torre, para el juicio ante un jurado popular, manteniendo en la causa a todos los que estaban investigados, que son el ex marido y otros cuatro hombres. Así consta en un auto que se dicta tras la comparecencia dentro del procedimiento de la Ley del Jurado, celebrada a finales del pasado mes de enero, en la que las partes plantearon los hechos y las imputaciones de cara a la celebración de un juicio con un jurado popular.

En dicha vista, la acusación particular, en representación de la familia de la mujer, consideró que el ex marido debía permanecer en la causa al acusarle de dos delitos, malos tratos habituales y asesinato, en este caso como inductor; mientras que la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de lo actuado respecto a él.

Lucía Garrido fue hallada muerta en 2008 en la finca en la que vivía en Alhaurín de la Torre

El juzgado señala que "no se ha aportado en la causa ningún elemento objetivo que indique que los indicios que constan en las actuaciones no son suficientes" para seguir el procedimiento contra los cinco hombres, apuntando que "sólo se han manifestado opiniones subjetivas por las partes investigadas en su legítimo derecho de defensa". Respecto a la práctica de pruebas solicitadas, señala que "ninguna de ellas se estima imprescindible", apuntando que se lleva casi diez años de instrucción, 24 tomos y "no es admisible que ahora se pretendan realizar absolutamente todas las diligencias de instrucción practicadas"; por lo que acuerda no practicar ninguna.

Para la acusación particular, los hechos constituyen por el momento un delito de malos tratos habituales, que achaca al ex marido Manuel A.; y otro de asesinato, vinculando a la ex pareja como autor intelectual, junto a tres hombres más; y a un quinto como autor inmediato. La Fiscalía considera que los hechos constituyen los delitos de asesinato y de allanamiento de morada, así como de una falta de hurto, achacando éstos a uno de los imputados en concepto de autor directo y a otro como autor intelectual del delito de asesinato por inducción o cooperación necesaria; aunque pidió el sobreseimiento de lo actuado respecto a los otros tres, entre ellos el ex marido.