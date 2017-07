El lado oscuro del 'nuevo' turismo

Del orden de 1700 viviendas turísticas legales invaden en la actualidad Málaga capital. De ellas más de un millar se reparten por el casco antiguo. La cifra de apartamentos que sigue estando al margen de la norma dispara los números de un fenómeno de casi imposible freno y cuyos beneficios directos empiezan a quedar minimizados ante los efectos de una ocupación en toda regla. Lejos de las dudas iniciales con las que pudo arrancar este nuevo modelo de estancia, ya son numerosas las calles del casco antiguo en las que los edificios rehabilitados dan cobijo en su interior a más visitantes que residentes.

Un ejemplo fiel es la calle Álvarez. Una vía de poco más de un centenar de metros en la que más de la mitad de los inmuebles recuperados son hoy continentes de este nuevo modelo. Alejandro Villén es uno de los pocos residentes del número 1 de esta calle. De los doce pisos que lo componen, la mitad están destinados a turistas que, en el mejor de los casos, prolonga su presencia más de dos días.

"No conozco a ningún vecino en la zona; puede haber alguno suelto en cada uno de los edificios, pero hablamos de una zona residencial que de repente se ha convertido en un hotel; cuando llega el jueves por la noche llega la gente del Centro borracha, a cualquier hora, es constante", relata. "Ese edificio recién reformado es casi todo para viviendas turísticas; aquel otro igual, eso otro también", relata Alejandro en un pequeño recorrido por la calle. Conforme deambula por la vía, señala de lado a lado casi la mitad o más de los bloques. Y de entre todos, el suyo propio. Lo que ocurre en su interior permite conformar una idea de la otra cara de este nuevo modelo turístico, el lado oscuro de un movimiento que se antoja imparable y ante el que, por el momento, las administraciones no saben bien cómo responder.

Junto a su novia y dos gatos, este joven, que es ilustrador, habita un pequeño apartamento en la planta baja, donde convive con otras tres estancias, todas ellas reservadas para turistas. "Todos se ofertan como viviendas turísticas pero ninguna es legal", explica, precisando que la afirmación está avalada por la propia inspección de la Junta de Andalucía. Cuenta que sobre el dueño pesa una orden de embargo por no hacer frente a los pagos de la comunidad ni de agua, a pesar de lo cual sigue ofertando los pisos en los portales tradicionales sin que ello suponga traba alguna.

El problema con el que se topa éste y otros cientos de vecinos del Centro es que lo que era una novedad hasta hace unos años da paso ya a un fenómeno que, en ocasiones, degenera en problemas de ruido, suciedad y falta de mantenimiento. De la asunción con la que los residentes han confrontado este escenario se ha pasado a la respuesta imaginativa. "Hay una guerra de carteles, de pegatinas", comenta Alejandro tras mostrar varios ejemplos. En uno de ellos, una guiri devora una imagen del Cenachero; en otro se lee: "+vecinos -turistas".

Como si de una gota de aceite se tratase, las viviendas turísticas, no siempre regladas ni dadas de alta, se extienden por todo el casco antiguo. Entornos como el de Lagunillas, Carretería y sus alrededores son fieles exponentes. La incidencia sobre el espacio, más allá de las molestias causadas, se deja notar igualmente en un incremento de los precios de los alquileres y por la apuesta de muchos propietarios por reconvertir sus pisos en viviendas turísticas. De ello viene dejando constancia en los últimos meses el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (Omau).

Alejandro relata el caso de algunos conocidos que han sido "echados de las casas en las que estaban de alquiler porque los dueños prefieren tener un apartamento turístico". "Hay algunos que dicen que es bueno para la economía local, pero lo que acaba pasando es que nos convertimos en camareros que tienen que vivir fuera; amigas mías que trabajan en el Centro tienen que vivir lejos para poder pagar el alquiler", añade.

De vuelta al interior del número 1 de calle Álvarez, cuenta en primera persona lo que supone ocupar un bloque con la mitad de las viviendas pensadas para turistas de corta estancia. Lo primero en lo que quiere que repare el visitante es en la instalación, justo a unos metros de la entrada, de una cámara de vigilancia. "Un día llegaron unos borrachos y arrancaron la puerta del ascensor y ahora a ver quién ha sido; en otra ocasión derribaron la puerta del edificio y fuimos a juicio, acabaron diciéndonos que se había perdido el informe policial y que a ver como se demostraba que habían sido ellos", explica.

Justo en el momento en que Alejandro cuenta lo sucedido, entra al inmueble Mayte, una vecina que lleva como propietaria desde el año 2008. Para ella, como para todos, el fenómeno es todo un problema. "El desgaste, el no buen uso, nos perjudica mucho; no es lo mismo el que viene a pasar unos días que el que vive siempre", expone, incidiendo en la preocupación que le genera la inseguridad. "Yo conozco a mis vecinos, a los que entran no los conozco, por eso hemos puesto la cámara", añade.

Justo enfrente del edificio en el que vive Alejandro lo hace, en alquiler, Laura Fairclough. Profesora de inglés, llegó a Málaga hace casi dos años y, a ser posible, seguirá en la ciudad varios años más. El problema con el que se topa, como otros muchos residentes, es que justo en el edificio contiguo, pared con pared, hay una vivienda turística. "La semana pasada hubo un grupo de chicos ingleses que estuvo de fiesta las dos noches; no podía dormir, la gente estaba gritando en el balcón", relata Laura, quien recuerda que antes de llegar a calle Álvarez estuvo viviendo en alquiler en la calle Lagunillas. Abandonó esa zona del Centro en el momento en que el propietario empezó a convertir los otros tres pisos en apartamentos turísticos. "No quería vivir ahí, quería tener vecinos", explica.