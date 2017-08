La limpieza de la Feria costará un millón de euros al Ayuntamiento

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, presentó ayer el dispositivo de limpieza para la Feria, que supondrá al Ayuntamiento de Málaga un coste total de un millón de euros, de los que se destinarán 800.000 euros a la contratación de 804 trabajadores adicionales, 75 de ellos conductores, como ya adelantó este medio días atrás.

Esta medida de contrataciones para el dispositivo especial de Feria surge como consecuencia de la decisión de los trabajadores fijos a tiempo completo de Limasa a no trabajar como refuerzos ni el primer fin de semana ni los dos festivos, 15 y 19 de agosto, de la Feria, a cuya renuncia se unieron al menos 40 de los operarios a tiempo parcial.

De esta manera, el servicio contará exactamente con un total de 78 vehículos, entre recolectores, baldeadores, vehículos de apoyo y barredoras, las cuales contarán con cepillos con mayor densidad de pelos, según señaló Jiménez. También se emplearán sopladoras eléctricas para la limpieza del centro en el turno de noche, lo que hará que se reduzca considerablemente el nivel de emisiones de ruido. Por su parte, también se distribuirán 5.000 papeleras de cartón entre el centro histórico y el Cortijo de Torres, así como otras 1.410 papeleras de 50 litros de capacidad.

Asimismo, Raúl Jiménez aseguró que en el centro histórico "Limasa estará presente durante las 24 horas del día". No así en el Real, puesto que su "actividad no es tan intensa". Además, el sábado 12 se pondrá en marcha un dispositivo de limpieza especial con motivo de la romería al Santuario de la Victoria. El edil también incidió en la importancia de "no olvidarnos de los hábitos saludables y respetar las normas de convivencia".

Por su parte, desde el pasado lunes hasta mañana se está llevando a cabo un servicio previo al comienzo de Feria, en el que se contemplan actuaciones como la limpieza de los accesos a la ciudad, la limpieza de las zonas de influencia del recinto ferial y la del propio Cortijo de Torres, entre otras medidas. También habrá un servicio "postferia" que se prolongará desde el día 21 hasta el 25, con el que se pretende atender las necesidades de los trabajos posteriores a la fiesta de los Servicios Operativos del Ayuntamiento, comerciantes, hosteleros, peñas y entidades que gestionan las casetas. Respecto al servicio de Parques y Jardines, se prevé una serie de actuaciones de mejora y ornamentación paisajística tanto en el centro histórico como en el Real de la Feria.

La cantidad total destinada a la limpieza de la Feria, un millón de euros, se trata de una cifra similar al gasto del pasado año, según señaló el edil de Sostenibilidad Medioambiental. La única diferencia respecto a 2016 se trata que estos servicios fueron desempeñados por los trabajadores fijos de Limasa.

Asimismo, Raúl Jiménez informó de la puesta en marcha de dos servicios especiales adicionales. El primero de ellos consiste en la recogida puerta a puerta del papel y cartón que generen los establecimientos del centro histórico. Este servicio se ofrecerá entre las 8:30 y las 15:30. La otra iniciativa, desarrollada por el Ayuntamiento junto a Ecovidrio, se trata de la instalación de 25 contenedores, 7 en el centro histórico y 18 en el Real, con sistema Vacri para facilitar el reciclado. Jiménez señaló que durante el pasado año los malagueños reciclaron un total de 4,8 millones de kilogramos de envases de vidrio.