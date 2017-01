La cosa va de LimasaSí, de Limasa, podía ir del Metro, de los bomberos o de los jardines/bosques/parques/nada de los terrenos de Repsol, pero es que lo de la municipalización interruptus de Limasa ha sido precioso.

ResultaQue, tras llegar a un acuerdo inicial con los sindicatos, el alcalde tenía pensado municipalizar la empresa de limpieza. Esto por sí mismo ya es algo muy loco, porque no es que el edil se haya declarado precisamente muy amigo de municipalizar Limasa, pero la cosa iba a histerizarse en plan heavy.

Los concejalesNo los de la oposición, los suyos, los del alcalde, los del PP, se enfrentaron al alcalde, no me mire así, le juro que esto ha ocurrido, por estar en contra de esta medida. Revisados los textos de Nostradamus podemos estar tranquilos. Que los concejales se enfrenten a De la Torre, aunque es muy loco, no es una señal del fin del mundo. Pero sigamos con la fiesta.

En el Pleno municipalLos concejales hicieron un apoyo cerrado al alcalde… ¡Los de la oposición! Haga el favor de levantarse del suelo que yo también me agarré el pecho con fuerza. Málaga para la Gente, PSOE, Málaga Ahora y Málaga después si hubiera existido apoyaron firmemente la postura del alcalde de municipalizar Limasa. Las mandíbulas de los allí presentes a esto de fracturarse al abrirse del sorpresón. Y la imagen era todavía más rara.

PorqueMientras los concejales de la oposición apoyaban al alcalde, los suyos seguían estando en contra de, recordemos, la municipalización de la empresa de basuras y, además, estaba Ciudadanos que con un Juan Cassá más mosqueado que un pavo en pascua, amenazaba con plagas bíblicas al PP por la desestabilización institucional o yo qué sé que todo esto es muy loco.

¿Y el alcalde?Nada, en un movimiento sin precedentes en su caso, el alcalde no dijo sobre el tema ni mú y se limitó a votar con los concejales del PP y los de Ciudadanos en contra de la municipalización. La misma que el muy edil había pre negociado con los sindicatos. Muy loco todo.

Como broche finalEl concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, restaba importancia a toda la movida interna peperil diciendo que había sido un ejercicio de democracia interna. Le faltó decir que tenían círculos como los de Podemos para que el pueblo saliera corriendo Pedrizas arriba y no parara hasta Jaén del mismo susto.

Total que, de momento, Limasa no se municipaliza aunque esta historia hace presagiar que los próximos años van a ser alucinantes en La Casona. Muy loco todo.@jjblanesmalaga