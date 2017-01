Las luces y sombras de Parque Animal

Más de seis años han pasado hasta que un juez ha confirmado que la presidenta de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales, Carmen Marín, sacrificó "de forma sistemática y masiva" a los animales que llegaban a la protectora por "un lucro personal". Pero condenado el maltrato animal, la falsedad documental y el intrusismo profesional que cometió la responsable de la llamada protectora de los horrores con una sentencia considerada de histórica por los juristas, aún quedan muchas sombras por resolver en este caso al que está asociado otra causa judicial abierta por los presuntos delitos económicos cometidos en el seno de este colectivo animalista.

La sentencia hecha pública el pasado lunes por el Juzgado de lo Penal 14, y que condena a Carmen Marín a tres años y nueves meses de prisión y su antiguo empleado Felipe Barco a un año de cárcel por estos hechos, no deja lugar a dudas sobre lo que ocurrió durante años tras las paredes de Parque Animal. El titular considera como hechos probados que al menos desde principios de 2008 y hasta octubre de 2010 la presidenta de esta asociación y su colaborador "ejecutaban los sacrificios de los animales personalmente, sin control alguno veterinario, sabedores del sufrimiento que infligían y a pesar de ser responsables de su bienestar".

La responsabilidad del Ayuntamiento de Torremolinos continúa sin aclararse

Con un relato de los hechos contundente, el juez ha condenado a Marín por falsedad documental al considerar que "manipuló" los listados de animales muertos que presentaba, junto a la factura por su incineración, al Ayuntamiento de Torremolinos que tenía adjudicado el servicio municipal de recogida, transporte y albergue de animales abandonados y perdidos a Parque Animal al que pagaba los gastos. De hecho, añade que la "clara manipulación" de estos documentos se debía a "un intento de dar apariencia de licitud a los sacrificios que venía ejecutando".

Pero la realidad es que el papel que jugó el Ayuntamiento de Torremolinos presidido entonces por Pedro Fernández Montes (PP) en estos hechos ha pasado de soslayo en todo el procedimiento, a pesar de que la propia sentencia recoge que la presidenta de Parque Animal sacara del área de Medio Ambiente del Consistorio varios listados sobre los animales retirados para incineración registrados oficialmente con anterioridad para subsanar deficiencias una vez que había comenzado la investigación de la Guardia Civil "con la clara intención de inducir a error sobre su autenticidad", según declaró un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Por este y otros hechos, los agentes que llevaron la investigación sospecharon de "connivencia" entre el Ayuntamiento y la protectora. Ejemplo de ello es que los investigadores de la Guardia Civil solicitaron entonces tomar declaración a dos funcionarias del área de Medio Ambiente para tratar de aclarar a qué se debían estas deficiencias, aunque presuntamente el concejal responsable, Plácido González, no lo permitió a menos que hubiera un mandamiento judicial.

El investigador principal de la denominada operación Óbito, que se destapó en noviembre de 2010 con la detención de Carmen Marín y Felipe Barco, declaró el pasado diciembre ante el titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga que lo ocurrido en Parque Animal "ha sido un cúmulo de irregularidades cometidas por parte de la protectora y aceptadas cuando menos por el Ayuntamiento". De hecho, este agente señaló que la protectora "incumplía en todos los extremos del pliego de condiciones", aunque a pesar de "no cumplir absolutamente nada ni cumplir un fin de interés social que justificara una subvención de 28.500 euros anuales" el Consistorio que dirigía Fernández Montes "le mantuvo el contrato por decreto". Así, explicó que en Parque Animal "no se gestionaban los residuos peligrosos, se arrojaban a la basura algunos animales muertos, no tenían autorización para clínica veterinaria y la multitud de deficiencias era abismal". Tampoco en el contrato que mantenía esta asociación con el Ayuntamiento para prestar este servicio se recogía en ningún punto que Parque Animal funcionara como perrera ni como centro zoosanitario para amparar los supuestos sacrificios masivos llevados a cabo presuntamente por la entonces directora.

Pero pese a que el número de animales presuntamente eutanasiados era "importantísimo", según este agente, "los responsables municipales no apercibieron a la protectora cuando su función era otra" y cuando además eran conocedores de los sacrificios puesto que era el Ayuntamiento quien pagaba las facturas de los animales muertos e incinerados en este centro. Además, la investigación también destapó que al menos en 2010 le fue adjudicado al concurrir otra asociación que no existía y una clínica veterinaria que no recibió aviso de la oferta pública. A raíz de la detención de los ahora condenados, el Ayuntamiento de Torremolinos de Pedro Fernández Montes le quitó a principios de 2011 la concesión a la asociación de Carmen Marín para otorgársela durante ocho años a otra, llamada Canes, sin concurso público y por recomendación de ella misma.

Han sido varios los testigos, incluidos los agentes del Seprona, los que destacaron en el juicio que la propia presidenta de Parque Animal se jactaba de su estrecha relación con el ex regidor, que durante un Pleno extraordinario celebrado en febrero de 2013 defendió que su actuación en este asunto fue "impecable" aunque sin presentar ningún documento que avalara su actuación e impidiendo a la oposición la aprobación de una comisión de investigación sobre el asunto. En mayo del año pasado, ya con Fernández Montes fuera de la Alcaldía el Pleno volvió a rechazar con los votos del PP y Ciudadanos una moción de Costa del Sol Sí Se Puede para impulsar esta comisión. Ahora, en cambio, el equipo de gobierno del PSOE ha anunciado que presentará una moción para ponerla en marcha.

Fue la denuncia de un veterinario que trabajaba en Parque Animal en 2010 la que destapó la caja de Pandora. Pero además del modus operandi que la directora de Parque Animal practicaba a la hora de sacrificar a los animales, el Seprona descubrió que las instalaciones presuntamente cobraba de forma sistemática 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal, algo no permitido para las asociaciones consideradas sin ánimo de lucro. Todos esos ingresos que presuntamente recibía, unidos a las herencias de algunas personas y los donativos de otros que voluntariamente quería ayudar a la asociación protectora, hicieron que la recogida de animales se convirtieran en un negocio redondo, según la propia Guardia Civil.

Viajes al extranjero, hospedaje en hoteles en parte de España, gimnasios, centros comerciales, restaurantes, clases de autoescuela, coches y tratamientos de spa. De todo eso estuvieron disfrutando supuestamente durante años Carmen Marín y su entorno familiar. Unos 375.831,08 euros procedentes de las cuentas bancarias de la protectora de animales es la cantidad que los investigadores estiman que se podrían haber gastado entre 2008 y 2010 en compras que nada tenían que ver con la actividad del colectivo constituido sin ánimo de lucro. Pero el procedimiento judicial por los presuntos delitos económicos derivados del maltrato animal se mantiene paralizado prácticamente desde el principio. El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos llegó a abrir una pieza separada para investigar la posible desviación de dinero obtenido supuestamente de forma ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal, pero poco ha avanzado la investigación desde entonces.

Eso a pesar de que la ahora condenada podría haber incurrido en varios delitos económicos, como apropiación indebida, administración desleal y delito societario, por el presunto uso ilícito de dinero de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales.

El informe presentado en una primera fase por el Seprona el 22 de diciembre de 2010 en el juzgado revelaba que se podían haber producido supuestos incrementos de patrimonio no justificados en el entorno familiar de la presidenta vitalicia de Parque Animal en los últimos años y, que incluso Carmen Marín y algunos de los miembros de la junta directiva -la mayoría familiares- presuntamente podrían haber manejado fondos en metálico para fines comerciales que poco tenían que ver con la actividad en sí del centro de recogida de animales abandonados.

También alertó el Seprona que la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales Parque Animal de Torremolinos pagó presuntamente un total de 55.487 euros en varios cheques a una empresa propiedad de la familia del entonces alcalde del municipio Pedro Fernández Montes por obras realizadas en las instalaciones y de las que no se localizaron ni las facturas del contratista ni documento que acreditara la actuación acometida. Los investigadores no pudieron determinar por qué motivos se libraron varios cheques entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 desde la cuenta de la protectora y que fueron cobrados en efectivo por el hermano del alcalde, José Fernández Montes, como dueño de la empresa Promociones Eurotorremolinos S.L. constituida el 12 de mayo de 2000 para la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria y la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

La Guardia Civil hace referencia a que encontró una carta remitida por la directora de Parque Animal al Consistorio solicitando subvención para una obra ejecutada en las instalaciones de la protectora cuyo coste total ascendía a 55.507 euros. De ese informe, se desprende que la presidenta de Parque Animal subarrendó presuntamente una caseta municipal, que tenía cedida por el Ayuntamiento de Torremolinos para ubicar la sede de la asociación, a un particular que regentó un restaurante y del que obtuvo casi 40.000 euros en concepto de alquiler durante cuatro años, a pesar de que el pliego de condiciones prohibía expresamente el traspaso a terceros. Alguna de las acusaciones ya ha anunciado que, una vez conseguida la primera sentencia, insistirán para que esa otra causa abierta no caiga en el olvido.