Cuando la lucha es el camino para los valientes

Ninguno tiró la toalla cuando la cosa se torcía. Son de aquellos que, en momentos de caída, han cogido impulso para seguir peleando por lograr su objetivo. Ya fuese personal, profesional, individual o colectivo. Su denominador común es la valentía y la perseverancia, cualidades que han servido también para inspirar a muchos a su alrededor. Igualmente, para hacer de ésta una sociedad mejor, un espejo más digno en el que poder mirarse con orgullo. Por eso, Pablo Ráez, enfermo de leucemia e impulsor de una campaña de donación de médula, Arturo Segado, capitán del Málaga Juvenil y ejemplo de la gran cantera blanquiazul, Mario García Aguiar, consejero delegado de Sequel Bussines Solutions, empresa que ha facturado 25 millones de euros este año, Cervezas Victoria, que volverá a abrir fábrica en Málaga y la Comisión Ciudadana La Aduana para Málaga, que luchó desde 1997 para la apertura del Museo, han sido reconocidos como los Malagueños de Hoy 2016, la distinción anual que otorga este periódico.

"Ha sido un año duro pero que me ha aportado mucho, mucha experiencia, muchas ganas de seguir viviendo, de seguir ayudando, ha sido un año lleno de cosas positivas a pesar de todo lo malo que me ha pasado, porque no ha hecho más que enseñarme", dijo Pablo Ráez poco antes del acto, que se celebró el jueves en el Hotel AC Málaga Palacio. Este joven marbellí de 20 años, extrovertido y positivo, que da lecciones de vida con cada palabra que pronuncia, con cada comentario que escribe en las redes sociales, ha llegado al corazón de medio país. Su mensaje ha hecho que las donaciones en Málaga pasaran de 5 al día a 75. "Todo empezó porque necesitaba un donante y no había, me dio por escribirlo en mis redes sociales", comentó. "Lo que me ha diferenciado de otros es que no pedía por mi, pedía por todo el que lo puede necesitar, porque hay mucha desinformación sobre esto", agregó Ráez. Esa llamada a la solidaridad y esa imagen de fuerza y energía frente al cáncer es lo que atrapó a tantos en ese empeño de no autolimitarse, en ese deseo de "vivir más y mejor". "Esto ha sido un trabajo de todo el que ha estado dispuesto a escucharme e ir a donar", comentó Ráez que, sin esperarlo, se encontró con miles de seguidores.

También a ellos los siguió toda una ciudad cuando se propusieron reivindicar sin descanso y sin fisuras la creación en la Aduana, el edificio que albergaba la Subdelegación del Gobierno, del Museo de Málaga con sus secciones de Bellas Artes y Arqueológico. En 1997, muy poco después de que los cuadros tuvieran que salir del Palacio de Buenavista para quedarse almacenados sin sede, se creó la comisión ciudadana La Aduana para Málaga. Estaban la Sociedad Económica de Amigos del País y el Ateneo como promotores. Se unieron escritores y creadores, personalidades de la cultura, grupos políticos, sindicatos, asociaciones... y Mariluz Reguero fue elegida como portavoz por unanimidad. Ellos lograron un hecho sin precedentes en España, que miles de personas salieran a la calle para reclamar un museo.

"La apertura del museo ha supuesto culminar una tarea que nos propusimos en 1997", comentó José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y miembro de la comisión. "Y para nosotros esta culminación de lo que era una aspiración ciudadana, de ese clamor popular, y de que Málaga pueda estar hoy dotada de uno de los mejores museos de Andalucía y de España, es un momento de satisfacción", agregó. Para la comisión "Málaga va a poder disfrutar, va a poder conocerse y, lo que es más importante, va a identificarse con este museo como el verdadero Museo de Málaga" y lo visto desde el pasado 12 de diciembre en las salas de la pinacoteca es mejor, incluso, de lo soñado. "Los malagueños lo van a hacer suyo porque es un museo de toda la provincia, porque en él se cuenta esa historia, desde el neandertal hasta el XIX, se reconoce la aportación fenicia, romana, musulmana, la parte cristiana y llegamos a la Escuela Malagueña de Pintura y a los creadores que ha dado esta tierra tan prolífica en arte y cultura", comentó Ruiz Povedano.

No menos inspiradora para estudiantes que salen de la universidad e inician su trayectoria profesional es la historia de Mario García Aguiar, accionista mayoritario y consejero delegado de Sequel Business Solutions. Siguió a su novia hasta Londres, donde iba a cursar una beca Erasmus. En 2001 entró en la firma y ha ido recalando puestos hasta llegar a la cima de una firma que este año ha facturado 25 millones de euros y 8 de beneficios. "Hemos vivido un buen año, en lo profesional ha sido un año excelente, estupendo, en lo personal también un año maravilloso", aseguró García Aguiar. Su sector, el de los seguros, es "bastante estable" y, además, "veo que en terreno económico hay más confianza".

Eso sí, tendrá que ver los efectos que el futuro Brexit pueda causar en su empresa. "Creo que el Brexit afectará poco, pero aún así pasará bastante tiempo hasta que sea una realidad. Vamos a ir paso a paso, soy optimista y creo que todo va a ir bien", agregó. Pase lo que pase, seguirá dejándose la piel cada día. "Este tipo de reconocimientos generan un sentimiento de responsabilidad para trabajar más, para esforzarse más y hacer lo que humildemente uno pueda hacer por su ciudad", comentó al recibir la placa.

Y si un triunfador en el mundo de la empresa contagia entusiasmo y visión positiva al resto, aún llega más lejos el esfuerzo de un futbolista y toda una cantera por jugar en el equipo principal, por lograr los éxitos que hacen vibrar al unísono a miles de seguidores. A esos jóvenes que dan sus primeros pasos, al equipo juvenil de la Academia que esta pasada temporada se ha llevado la Copa de Campeones se le otorgó el premio, recogido por su capitán, Arturo Segado. El director deportivo del Málaga CF, Francesc Arnau, acompañó a sus jugadores y aseguró que "ha sido un año bastante aceptable en cuanto a los objetivos del club. Con el primer equipo quedamos en la octava posición en la temporada pasada, este año, a pesar de lo ocurrido recientemente, estamos en una posición aceptable, los éxitos de la cantera han sido extraordinarios, a nivel nacional han sido en la línea de los últimos años y el colofón lo ha puesto la participación en la Champion League juvenil. Así que creo que ha sido un año muy bueno y que ojalá pudiéramos repetirlo".

Trabajar con ilusión es la máxima que desde el Málaga se impone a fuego en su factoría blanquiazul. Creer en que es posible y luchar duro para conseguirlo formándose por el camino. "Lo más importante para ellos es desarrollarse como persona, deben estudiar y tienen el fútbol para hacerlo también, y los que son mejores contarán con la oportunidad de entrar en el mundo profesional y competitivo", apuntó Arnau, que para 2017 pidió "seguir con el mismo ánimo de trabajo y, si cabe, intentar mejorar granito a granito estos éxitos".

Este que viene será también el año de Cervezas Victoria, que volverá a Málaga con una fábrica después de que hace dos décadas cerrara sus instalaciones junto a Los Prados. "A principios de 2015 recibimos una llamada, la empresa quería apostar por una fábrica en la ciudad y desde entonces hemos luchado cada día por convencer de que eso debía de ser así", explicó Sergio Ragel, director de relaciones externas de la marca. "Gracias al malagueño, que ha vuelto a hacer la cerveza suya, como lo que es, nos hemos podido plantear lo que vamos a hacer en el 2017 que es la inauguración de una fábrica de Cervezas Victoria para la ciudad. Sin ese posicionamiento no hubiese sido posible", agregó Ragel. Por eso, lo que le pide al nuevo año es "que todo vaya según los plazos, que tengamos una buena arrancada de proyecto, porque la ilusión está".

José María Ruiz Povedano le demanda al 2017 "que ejerzamos la cultura, hemos peleado por ella, ahora lo que toca es aprender de ella", señaló. "Una sociedad culta es, sin duda, una sociedad libre que va a conseguir mucho más para esta tierra", concluyó. Y países en paz, con la sombra del terrorismo ya extinguida, mitigada, lo más lejos posible, es lo que desea Mario García para el mundo que le prepara a su hija de cuatro años y medio. El de Pablo es un futuro confeccionado a base de los minutos siguientes. De ahí su deseo para el próximo año. "Para el 2017 realmente no espero nada porque ya no espero nada del mañana, vivo el día a día con mucha intensidad" Así que, "feliz vida a todos", deseó.