La lucha que no cesa por una "pensión digna"

"Coticé durante 45 años y tengo una pensión de 670 euros. ¿Hay derecho a eso? Mi mujer cobra por una invalidez, si no, ¿qué haríamos? Pagamos 60 euros de comunidad y hay que comer. No se puede". El hombre trabajaba como pintor de brocha gorda en una empresa que terminó echando el cierre en el año 93. "Nos fuimos todos a la calle sin nada, solo el fondo salarial, el mismo que se llevaron nuestros hijos, porque era la época en que se casaban. El dinero que nos dieron fue lo que le pudimos aportar a ellos". El testimonio corresponde a uno de los miles de jubilados que ayer volvieron a salir a la calle -en torno a 8.000 según los sindicatos- para exigir "una pensión digna". "Así es imposible vivir", añade indignada una mujer, a la que acompaña otro pensionista, que asegura que con su paga es incapaz de asumir los gastos que genera la casa. "Pagando lo preciso, la luz y el agua ya no nos queda más. Nos roban también en medicinas. Son una panda de granujas y estafadores", subraya notoriamente enojado.

El proyecto de Presupuestos del Estado, que presentó a comienzos de mes el ministro Cristóbal Montoro, recoge la subida de dos puntos porcentuales de la base reguladora de las pensiones mínimas, del 52 % al 54 %. Todas las medidas, que alcanzan a 5.750.000 de pensionistas, tendrán un coste de 1.097 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno. También se contemplan las rebajas del IRPF para este colectivo. Las aportaciones para complementos a las pensiones ascienden a 13.558 millones de euros, de los que 7.329 estarán destinados a pensiones más bajas. Pero, en palabras del secretario general de UGT, Ramón Sánchez, estas medidas tienen "una clara intencionalidad, puramente electoral". "Solo serían aplicables a una parte del colectivo. Ningunean a los pensionistas", apostilla.

600Euros al mes. Es la pensión con la que tras 45 años cotizados cuenta uno de los pensionistas

De ahí que considere que el Ejecutivo debe "rectificar" para garantizar que las pensiones "están igualadas al poder adquisitivo y mantener el sistema de la Seguridad Social", que, a su juicio, el presidente, Mariano Rajoy, pretende "desprestigiar". "Quieren vendernos que donde haya un buen plan de pensiones privados, que se quite la Seguridad Social", asevera el portavoz sindical, que asegura que aunque UGT no aspira a ser "protagonista" cualquier reforma debe "negociarse alcanzando el mayor consenso posible".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Fernando Cubillos, reclama, no solo la recuperación del poder adquisitivo, sino también una subida de las pensiones "conforme al IPC, al incremento de precios y del consumo". Asimismo, exige la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, ya que entiende que "limita el acceso y reduce la cuantía". La subida que el Gobierno ahora plantea es, expresa, "testimonial". "Es mentira que suba el 3% de las pensiones porque es absorbido por complementos mínimos. No subirás las pensiones más bajas ni tampoco las más altas y, las de tipo medio, de entre 700 y 1.000 euros, perderán poder adquisitivo", recalca Cubillos.

La manifestación de ayer, celebrada simultáneamente en distintos puntos de la geografía, partió desde la Plaza de la Constitución, al grito de "¡Que viva la hucha de las pensiones!", emulando, de esta forma, a otros cánticos tradicionales de la clase obrera. En la cabecera, donde una pancarta recogía el lema Un sistema público de pensiones. Hoy, mañana y siempre, participaban, entre otros, los representantes sindicales de UGT y CCOO. Otro de los carteles que podía leerse reflejaba la persistencia que los jubilados tienen previsto mantener a fin de conseguir sus derechos. "Si este Gobierno no nos deja soñar, nosotros no le dejaremos dormir", rezaba. Y eso mismo defendía uno de los asistentes quien indicaba que continuaría "insistiendo" hasta que el Gobierno "se canse". "Llevo ya 10 años jubilado. Lo de la subida del 0,25% es ridícula. Somos la verguenza de Europa", resaltaba.