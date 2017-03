El maestro De la Torre ante su última batalla

Apoco más de dos años vista para las próximas elecciones municipales, Elías Bendodo tiene ante sí uno de los mayores retos en su ya dilatada trayectoria política. En los nueve años que lleva liderando la organización popular no se ha encontrado con un toro que lidiar del tamaño que tiene ante sí: la sucesión de Francisco de la Torre.

Por más que la lógica de los partidos marque las pautas a seguir en este tipo de acontecimientos políticos, la realidad conocida, las experiencias de los contrarios (veáse la deriva del PSOE tras el conflicto con Pedro Aparicio) y las propias, acaban por demostrar de manera casi científica que la sustitución del veterano regidor va a ser una tarea mayúscula. Ni los ya 17 años que lleva al frente de la Alcaldía, ni la edad avanzada del mandatario están allanando el camino para su salida de la esfera municipal.

Muy al contrario, lo ocurrido la pasada semana desde el día en que Bendodo dijo tener el aval de De la Torre para optar a la Alcaldía en 2019 solo ha trasladado la imagen de una tensión personal que si bien se presumía desde tiempo atrás, siempre había quedado amortiguada y camuflada. El barniz de normalidad que se había extendido sobre ese vínculo, nunca sencillo con De la Torre como referente en la capital, ha quedado difuminado.

El malestar siempre contenido del alcalde viene poniéndose de manifiesto desde el minuto uno. La mención al aval que hizo el también presidente de la Diputación provincial se convirtió en pistoletazo de salida a una secuencia de desaires por parte de De la Torre que nadie puede ignorar. El primer día rechazó explícitamente dar su apoyo a Bendodo en su presunta aspiración a convertirse en alcalde de la ciudad en 2019; el segundo día, volvió a negar respaldo alguno e incluso aseguró que más allá de quien es su superior orgánico, en calidad dd presidente provincial, "hay más personas que pueden ser candidatos". Y ello, por sí solo, es suficiente para levantar una marejada en el devenir de una formación siempre acostumbrada a lavar sus asuntos internamente.

El tercer día, De la Torre sorprendió a propios y extraños cuando dijo estar meditando la posibilidad de mantenerse en la brecha más allá de 2019. "¿Está dispuesto a dar guerra?", se le preguntó, a lo que contestó raudo: "No, en absoluto".

La cuenta atrás diseñada por la dirección provincial para afrontar con garantías de éxito la reválida de los comicios de 2019 queda tocada por la sorpresiva reacción del regidor. Por eso y por la continua ambigüedad de la que viene haciendo gala desde hace meses. De admitir como "lógico" que éste sea su último mandato, de confirmar que su intención era la de cumplir la palabra dada a su esposa y no repetir como candidato en las elecciones próximas, ha pasado a abrir la duda sobre su continuidad, arguyendo que mucha gente, "malagueños", le piden que recapacite, que le dé una pensada a una decisión tan trascendente como la de poner fin a su carrera en la Casona del Parque.

Ni Bendodo ni nadie del PP va a admitir abiertamente el desencaje que esto genera, pero todos son conscientes desde tiempo atrás de que la única manera de suavizar el acercamiento a una cita electoral incierta, con un socio de investidura, Ciudadanos, que a veces parece más gobierno que oposición; y con un frente de izquierdas que afronta su particular proceso de fusión, pasa por que De la Torre asuma con estoica comprensión que ha de dar un paso al lado y que debe poner las cosas fáciles. Por lo visto estos días, el alcalde quiere hacerse de rogar, hacerse fuerte en su particular atalaya, que es la más potente de todas. El apoyo que aún hoy, 17 años después, tiene entre la ciudadanía es un factor infranqueable para todo aquel que busque su derribo de manera forzada. Bendodo, hábil en la estrategia de la política, busca sortear los obstáculos con las formas dulces de quien sabe que necesita de la aquiescencia del maestro (como define al alcalde). El riesgo que tiene ante sí, no solo él, también el PP, es que el cara a cara con De la Torre acabe convirtiéndose en una pugna, cuyas consecuencias sólo serán conocidas en las urnas. El reto, en cualquier caso es menor que el que tiene el alcalde consigo mismo. De la Torre debe decidir entre el deseo humano de la inmortalidad política, buscando eternizarse en el cargo, o apostar por una retirada a tiempo. En su mano está.