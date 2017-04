Un magistrado del Supremo anima a no dejarse llevar por los telediarios

El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde afirmó ayer que los tribunales tienen que ser "equilibrados" y no dejarse "llevar por los telediarios, sino realmente por la ponderación, con cuidado, de la gravedad de los asuntos", en referencia a casos como el de la tuitera Cassandra. Cuestionado acerca de la desconfianza ciudadana en el poder judicial a raíz de sentencias tan mediáticas como la de Cassandra Vera, Monterde señaló a los periodistas que "hay casos puntuales en los que se pone en duda efectivamente la buena actuación de los tribunales, porque o te pasas o no llegas". "Ese equilibrio, esa proporcionalidad es lo que hay que tener en cuenta para la aplicación de las penas, para la aplicación de las responsabilidades civiles. Es un problema de equilibrio y los tribunales tenemos que estar equilibrados", manifestó. Monterde se refirió al revuelo generado por la condena de la Audiencia Nacional de un año de cárcel a la tuitera en una sentencia que consideraba que los comentarios que hizo sobre la muerte de Carrero Blanco eran enaltecimiento del terrorismo: "hay opiniones para todos los gustos y los tribunales tenemos que acertar, que no siempre lo hacemos".

El magistrado, antes de su intervención en las Jornadas Jurídicas Por el diálogo, organizadas en Málaga por la Asociación Profesional de la Magistratura y patrocinadas por Unicaja, indicó que la situación política y la corrupción son "uno de los criterios que se tienen en cuenta y que pueden valorar los jueces a la hora de la suspensión" de las penas. Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, Monterde comentó que "la doctrina entiende que hay que darle un poco de confianza a la ciudadanía para que confíe en la Justicia". "Hay casos muy escandalosos, las responsabilidades civiles -es decir, el dinero, que es lo que el ciudadano sobre todo reclama- es lo que hay que garantizar que se va a recuperar de la mejor forma posible y que sería un requisito para aplicar la suspensión de la condena. O pagan o entran en la cárcel", concluyó.

En el día de hoy está previsto abordarla impugnación de la paternidad

Unicaja Banco patrocina y acoge un año más estas jornadas jurídicas, organizadas en su XVI edición por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), y que se inauguraron ayer. Las ponencias tendrán lugar los días hasta mañana viernes, en el salón de actos de Unicaja de la avenida de Andalucía, a partir de las 18:30. La asistencia es gratuita, hasta completar aforo, según informaron desde la entidad bancaria, a través de un comunicado.

El objetivo de estas jornadas es debatir cuestiones de relevancia y actualidad jurídica. Para el día de hoy está prevista la participación del presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga y profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, Antonio Alcalá Navarro, en la entrega de premios a alumnos de la UMA. Esa jornada se abordará la impugnación de la paternidad y está previsto que asistan de la profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Zaragoza Rosa Gutiérrez Sanz; el magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, José Javier Díez Núñez; y la abogada de familia y expresidenta de AEFA, Gabriela Domingo Corpas.