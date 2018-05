El malagueño condenado por "rodear" el Congreso entrará hoy en prisión

"Mañana -por hoy- se ejecutará una sentencia que evidencia la alarma social en España. La Justicia está pensada para castigar a los débiles". El portavoz local del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Cuevas de San Marcos, José Blanco, lamentó ayer que Francisco Molero, el joven malagueño de 29 años que fue condenado a cinco años y un día de prisión por los incidentes ocurridos en la manifestación "Rodea el congreso" el pasado 2013 ingresará hoy en la prisión de Archidona. Su caso, recalcó, "es aberrante". "Solo tuvo un abogado el día de la vista oral, pero no ha tenido en todo el proceso judicial. Solo apareció uno de oficio, que hizo una defensa nefasta", subrayó el portavoz sindicial, que aseguró haber hecho "todo lo que estaba en sus manos" para evitar el ingreso en la cárcel. No solo ha venido solicitando el indulto del condenado sino que también ha acudido al Tribunal Constitucional, a la Audiencia provincial, al Tribunal de Derechos Humanos y "todos han dado con la puerta en las narices". A juicio del representante local del SAT, la Fiscalía "sabía que la instrucción se hizo sin abogado y debía haber esperado a un juicio justo que merece toda persona". Su intención ahora es presentar una querella contra la sala segunda del Tribunal Constitucional "porque no ha velado por los derechos constitucionales de Francisco". "Denunciaremos prevaricación, se ha dictado una sentencia ejemplarizante contra una persona sin acreditar que haya cometido ningún delito. No tiene antecedentes penales, es un chaval noble, sano. Está abatido", manifestó Blanco.